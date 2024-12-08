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رياضة

الكونفدرالية، تعادل سلبي بين الزمالك وإنيمبا بعد مرور 15 دقيقة

الزمالك
الزمالك

يتعادل نادي الزمالك مع نظيره إنيمبا النيجيري بنتيجة 0-0 بعد مرور 15 دقيقة من المباراة التي تجمع الفريقين باستاد جودسويل أكبابيو الدولي في نيجيريا، ضمن مباريات الجولة الثانية لمباريات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

 

تشكيل الزمالك أمام أنيمبا

وجاء تشكيل الزمالك أمام أنيمبا كالتالي:

حراسة المرمى: محمد عواد.

خط الدفاع: محمود بنتايج – حسام عبد المجيد – مصطفى الزناري – أحمد محمود.

خط الوسط: أحمد فتوح - نبيل عماد دونجا – عبد الله السعيد.

خط الهجوم: عمر فرج – سيف الجزيري – أحمد مصطفى "زيزو".

ويتواجد على مقاعد البدلاء، محمود الشناوي ومحمود حمدي "الونش" وعمر جابر  وزياد كمال ومحمد شحاتة ومحمد حمدي وكونراد ميشالاك ومصطفى شلبي وحسام أشرف.

قد تكون صورة ‏‏‏شخص واحد‏، و‏‏لعب كرة القدم‏، و‏لعب كرة القدم‏‏‏ و‏تحتوي على النص '‏‎ZX (20) STARTING START I1 1 M.Awad 33 သ် 6 A.Mahmoud 5 H.Abdelmaguid M.EI Zenary 3 M.Bentayg 8 Dunga B3 A.Fatouh 19 A.EL Said 25 A.Zizo 11: O.Faraj 30 S.Jaziri Regina se Kっジ El I-Shenawy nawy- EWensh SUBS Gaber Shehata- Z. Kamal MOST TITLED IN THE 20TH CENTURY Shalaby Michalak Hamdy- I.Axhrar niLe ONIRO Repina seven Coca-Cola‎‏'‏‏

 

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك وإنيمبا في الكونفدرالية 

تنقل مباراة الزمالك وإنيمبا النيجيري عبر شبكة قنوات بي إن سبورت الناقل الحصري لبطولة الكونفدرالية الأفريقية. 

الزمالك 
الزمالك 

مشوار الزمالك في الكونفدرالية 

خاض الزمالك 3 مباريات في بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية للموسم الحالي، بواقع مباراتين في دور الـ32 ومباراة في دور المجموعات. 

وحقق الزمالك الفوز في المباريات الثلاث، حيث انتصر على البوليس الكيني في دور الـ32 ذهابا 1-0 وإيابا 2-1، فيما فاز على بلاك بولز في أول جولة بدور المجموعات 2-0.

أحمد سليمان رئيسًا لبعثة الزمالك في نيجيريا 

ويتولى أحمد سليمان عضو مجلس إدارة الزمالك والمشرف على الكرة رئاسة بعثة الفريق الأول لكرة القدم في نيجيريا، استعدادًا لخوض مباراة إنيمبا في بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

 

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