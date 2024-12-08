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رياضة

إيبسوتش تاون يتقدم على بورنموث بهدف في الشوط الأول

إيبسوتش تاون
إيبسوتش تاون

تقدم فريق إيبسويتش تاون على  بورنموث بهدف نظيف في الشوط الأول من  المباراة التى تجمعهما باستاد بورتمان رود، ضمن منافسات الجولة الـ 15 من مسابقة الدوري الإنجليزي.

وسجل شيبلين هدف التقدم لايبسوتش تاون في الدقيقة 27.

وتواجد المصرى سام مرسي لاعب إيبسويتش تاون فى التشكيل الأساسي للفريق.

 

تشكيل إيبسويتش تاون امام بورنموث

 

 

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تشكيل بورنموث لمواجهة إيبسويتش تاون

The AFC Bournemouth team news for Ipswich. Arrizabalaga, Huijsen, Kerkez, Cook, Evanilson, Christie, Smith (C), Tavernier, Kluivert, Semenyo, Zabarnyi.

وفاز فريق إيبسويتش تاون في مباراة واحدة وخسر 7 وتعادل في 7 من مجموع 14 جولة بالدوري الإنجليزي هذا الموسم، بينما حقق بورنموث بداية رائعة بالبطولة هذا الموسم، حيث حقق الانتصار في 6 لقاءات وتعادل في 3 وخسر 5.

وسجل فريق إيبسويتش تاون 13 هدفًا واستقبل 25 هدفًا في الدوري الممتاز، وهذه السجلات تجعلهم ثالث أسوأ فريق هجوميًّا وسادس أسوأ فريق دفاعيًّا في البطولة.

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الدوري الانجليزي الشوط الاول بال إيبسوتش تاون

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