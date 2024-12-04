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رياضة

على طريقة سام مرسي، نجم المغرب يرفض دعم المثليين في البريميرليج

مزراوي
مزراوي

الدوري الإنجليزي، كشفت تقارير صحفية إنجليزية عن رفض المغربي نصير مزراوي لاعب مانشستر يونايتد دعم المثليين في الدوري الإنجليزي الممتاز.

 

وقالت صحيفة ذا اتلتيك الانجليزية: إن نصير مزراوي رفض ارتداء جاكيت خاص لأديداس صمم لدعم المثليين في الجولة السابقة أثناء الدخول للملعب لمباراة إيفرتون لأسباب دينية.

وتابعت أن لاعبي مانشستر يونايتد كذلك قاموا برفض ارتداء الجاكيت حتى لا يظهر مزراوي بأنه الشخص الوحيد الذي لم يرتديه وكي لا يتعرض للانتقادات.

ورفض سام مرسي، لاعب وسط منتخب مصر وفريق إيبسوتش تاون، من جديد ارتداء شارة دعم المثليين في مباراة فريقه ضد كريستال بالاس ضمن منافسات الجولة الرابعة عشر من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز. 

فبعد رفضه ارتداء الشارة في الجولة الماضية ضد نوتنجهام فورست، استمر اللاعب في ارتداء شارته المعتادة خلال مباراة كريستال بالاس.

ويفرض الدوري الإنجليزي على قائد كل فريق ارتداء شارة ملونة لدعم المثليين خلال جولتين في البطولة الإنجليزية.

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ويتصدر فريق ليفربول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 34 نقطة، ويليه آرسنال في المركز الثاني برصيد 25 نقطة، بفارق الأهداف عن تشيلسي في المركز الثالث وذلك قبل انطلاق الجولة الرابعة عشر.

ويحتل برايتون المركز الرابع في ترتيب البطولة برصيد 23 نقطة، بفارق الأهداف عن مانشستر سيتي صاحب المركز الخامس برصيد 23 نقطة، ويليهم نوتنجهام فورست في المركز السادس برصيد 22 نقطة.

 

ترتيب الدوري الإنجليزي قبل الجولة الـ14

1- ليفربول 34  نقطة
2- آرسنال 25  نقطة
3- تشيلسي 25  نقطة
4- برايتون 23  نقطة
5- مانشستر سيتي 23  نقطة
6- نوتينغهام فورست 22  نقطة
7- توتنهام هوتسبير 20  نقطة
8- برينتفورد 20  نقطة
9- مانشستر يونايتد 19  نقطة
10- فولهام 19  نقطة
11- نيوكاسل يونايتد 19  نقطة
12- أستون فيلا 19  نقطة
13- بورنموث 18  نقطة
14- وست هام يونايتد 15  نقطة
15- إيفرتون 11 نقطة
16- ليستر سيتي 10 نقاط
17- كريستال بالاس 9 نقاط
18- وولفرهامبتون 9 نقاط
19- إبسويتش تاون 9 نقاط
20- ساوثهامتون 5 نقاط

 

جدول ترتيب الدوري الإنجليزي 

 

 

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