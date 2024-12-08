طارق فهمى: ما يحدث فى سوريا إعادة لرسم خرائط تقسيم المنطقة

قال الدكتور طارق فهمى، استاذ العلاقات الدولية بجامعة القاهرة،إن اشتعال الموقف السورى وسقوط نظام بشار الأسد يكشف أن هناك مخططا مدروسا يجرى تنفيذه فى المنطقة عبر حرب غزة ومرورا بحرب لبنان والآن عبر سوريا ونخشى أن يصل إلى العراق لأن الحدود التى تم ترسيمها بالدم خلال السنوات الماضية.

4كيانات فى سوريا رسمت بالدم

وأكد فى تصريح لـ فيتو ان هناك 4كيانات فى سوريا وأن هناك استهداف للبنان وسوريا والعراق منذ فترة طويلة وهذا الامر تعمل علية جهات متعددة تريد اشعال المنطقة.

اسرائيل الرابح الرئيسى مما يحدث فى سوريا

وتابع مشروعات تقسيم المنطقة يعاد تدويرها حاليا والرابح مما يحدث هو اسرائيل لان وجودها يرتكز على عدم استقرار المنطقة سواء فى غزة او لبنان او سوريا او العراق وبالتالى لابد من استراتيجية عربية خاصة وان مجلس الامن لن يكون لة دور فى التهدئة بالمنطقة.

قال رئيس وزراء الاحتلال، اليوم الأحد، إن اتفاقية فض الاشتباك لعام 1974 انهارت، وذلك بعد تخلي الجنود السوريون عن مواقعهم.

بينما أفادت هيئة الإذاعة الإسرائيلية، بأن اسرائيل تستعد لهجمات متواصلة في سوريا لأيام عدة لمنع وصول أسلحة استراتيجية للمتمردين.

وبالعودة لرئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، فسبق وعلق على سقوط نظام الرئيس السور بشار الأسد.

نتنياهو يعلق على سقوط بشار الأسد

وقال نتنياهو في سياق تعليق على أحداث سوريا اليوم: إن " سقوط بشار الأسد هو يوم تاريخي وضربة لمحور إيران، كان نتيجة مباشرة للضربات التي وجهتها إسرائيل لحزب الله وإيران".

وأضاف نتنياهو:"لن نسمح لأي قوة معادية أن تتشكل على حدودنا".

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.