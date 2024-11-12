أنا هتحبس مش بهزر، إستوري صادم لـ زينة على إنستجرام

فاجأت الفنانة زينة، جمهورها بنشر “إستوري” على إنستجرام، تتحدث فيه عن غلاء المعيشة والمصاريف اليومية.

في هذا السياق، استغاثت زينة في منشورها من كثرة مصاريفها قائلة: “أنا عمالة أصرف وأبعزق في الفلوس على أساس إن العالم هينتهي، العالم لو منتهاش أنا هتحبس مش بهزر”.

مسلسل العتاولة 2

على جانب آخر، تدخل الفنانة زينة التي تلعب شخصية حنة في خلافات مع زوجها الذي يلعب دوره أحمد السقا، ضمن أحداث مسلسل العتاولة 2.

ويحاول طارق لطفي وزوجته التي تلعب دورها الفنانة ثراء جبيل الصلح بينهما، وفي نفس الصعيد تشارك الفنانة فيفي عبده في أحداث الجزء الثاني من مسلسل العتاولة 2، المقرر أن يتم البدء في تصوير أحداثه خلال الشهر المقبل.

وتلعب فيفي عبده شخصية سيدة غنية، تمتلك بعض المحلات في نفس المنطقة التي يتواجد بها طارق لطفي وأحمد السقا وتقوم بمساعدتهم خلال أحداث العمل.

تفاصيل مسلسل العتاولة 2

يذكر أن مسلسل «العتاولة» بطولة النجوم أحمد السقا، طارق لطفى، زينة، باسم سمرة، مى كساب، أحمد كشك، هدى الاتربى، نهى عابدين، ميمى جمال، زينب العبد، منة تيسير، مصطفى أبوسريع، مريم الجندى، مؤمن نور، محمد التاجى، يسرا الجديدى، وآخرين، وهو من تأليف هشام هلال، وإخراج احمد خالد موسى.

ومسلسل العتاولة تدور أحداثه في مدينة الإسكندرية، والتي يتميز أهلها بأنهم أصحاب طباع خاصة وأسلوب في الكلام ولهجة مميزة، ويجسد النجم أحمد السقا شخصية نصار هو نموذج لبطل تراجيدي، يعيش صعودًا وهبوطًا في حياته، لكنه يحاول أن يحافظ على الإيجابية في كافة الظروف وفي جميع تعاملاته، في وقت تدفعه ظروف الحياة إلى السلبية، ثم تحدث متغيرات في حياته