السيسي يبحث جذب المستثمرين النرويج خلال زيارته لـ أوسلو.. 26 مليون دولار حجم الاستثمارات النرويجية بمصر خلال 2022/ 2023.. وتوقيع عدد من اتفاقيات التعاون بين البلدين

شهدت العلاقات المصرية النرويجية خلال الأعوام الماضية تطورًا مستمرًا في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والتنموية.

وتوجه الرئيس عبد الفتاح السيسى إلى مدينة "أوسلو" عاصمة مملكة النرويج فى زيارة رسمية، استكمالًا لجولته الأوروبية.

حيث وصل الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم إلى مدينة "أوسلو" عاصمة مملكة النرويج في زيارة رسمية.

ويعقد الرئيس السيسي لقاءات مع ملك النرويج، ورئيس الوزراء، ورئيس وأعضاء من البرلمان النرويجي.

كما يجري الرئيس السيسي لقاءات مع رؤساء عدد من الشركات النرويجية العاملة في مصر، وسوف يشهد الرئيس السيسي التوقيع على عدد من اتفاقيات التعاون بين البلدين.

وأصدر الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء تقريرا يرصد العلاقات المصرية النرويجية وتتضمن عدة محاور “حجم الواردات المصرية من النرويج - حجم الصادرات المصرية من النرويج- قيمة الاستثمارات النرويجية في مصر - قيمة تحويلات المصريين العاملين بالنرويج”.

وترصد فـيتـو قيمة الاستثمارات النرويجية في مصر

قيمة الاستثمارات النرويجية في مصر

وسجلت قيمة الاستثمارات النرويجية في مصر 26.8 مليون دولار خلال العام المالي 2022/ 2023 مقابل 3.9 مليون دولار خلال العام المالى 2021/2022.

قيمة التبادل التجارى بين مصر والنرويج

كما بلغت قيمة التبادل التجارى بين مصر والنرويج 217 مليون دولار خلال الـ10 أشهر الأولى من عام 2024 مقابل 204 مليون دولار خلال نفس الفترة من عام 2023.

السيسي يبحث مع قادة النرويج تعزيز العلاقات في مختلف المجالات خاصة الاقتصادية والتجارية

ومن المقرر أن يبحث الجانبان تعزيز العلاقات في مختلف المجالات خاصة الاقتصادية والتجارية، فضلا عن توقيع العديد من الاتفاقيات الثنائية في العديد من المجالات وزيادة حجم التجارة البينية بين البلدين وتطوير التعاون.

ويبدأ الرئيس عبدالفتاح السيسي، غدا الاثنين، نشاطه الرسمي في النرويج ثاني محطات جولته الأوروبية التي بدأها بزيارة الدنمارك وتشمل أيضا أيرلندا.

وقبل انطلاق النشاط الرسمي غدا، يحضر الرئيس السيسي مساء اليوم الأحد حفل شاي غير رسمي يقيمه رئيس الوزراء النرويجي بحضور وزير الخارجية النرويجي ومستشارة رئيس الوزراء النرويجي وسفيرة النرويج بالقاهرة، ومن الجانب المصري وزير الخارجية ووزير التجارة والاستثمار.

توقيع عدد من الاتفاقيات المتعلقة بالتعاون المشترك بين البلدين

ويبدأ الرئيس السيسي غدا الاثنين، نشاطه الرسمي بالتوجه إلى مقر الضيافة الحكومي حيث يكون في استقباله رئيس الوزراء النرويجي، ويعقد الجانبان لقاءً ثنائيًا، ثم يشهد الرئيس السيسي توقيع عدد من الاتفاقيات المتعلقة بالتعاون المشترك بين البلدين، ثم يعقد الجانبان جلسة مباحثات موسعة بحضور أعضاء وفدي البلدين.. ويقيم رئيس الوزراء النرويجي مأدبة غداء رسمية على شرف الرئيس السيسي.

ويتوجه الرئيس السيسي بعد ذلك إلى القصر الملكي للقاء ملك النرويج هارولد الخامس بحضور ولي العهد النرويجي، ويقام للرئيس السيسي استقبال رسمي.

وبعد ذلك يتوجه الرئيس السيسي إلى مقر البرلمان النرويجي حيث يكون في استقباله رئيس البرلمان النرويجي مسعود قره خاني، ويجري الرئيس السيسي مقابلة مع رئيس البرلمان، كما يوقع الرئيس السيسي في سجل تشريفات البرلمان، ويلتقي الرئيس السيسي أيضا مع رئيس وأعضاء لجنة الشؤون الخارجية والدفاع بالبرلمان النرويجي.

وفي المساء، يشارك الرئيس السيسي في عشاء عمل مع كبار مسؤولي الشركات النرويجية والصناديق الاقتصادية والاستثمارية الكبرى في النرويج بحضور ولي العهد النرويجي ووزيرة التنمية الدولية النرويجية حيث يلقي الرئيس السيسي كلمة بهذه المناسبة.

وفي يوم الثلاثاء، يجري الرئيس السيسي مقابلتين مع رؤساء شركتي "سكاتيك" و"انباور نيو، في ختام زيارته للنرويج.

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