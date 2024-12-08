الأحد 08 ديسمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

مكتب العلاقات الدولية بجامعة حلوان ينظم ندوة حول برامج التمويل من السفارة الأمريكية

ندوة جامعة حلوان،
ندوة جامعة حلوان، فيتو
ads

نظم مكتب العلاقات الدولية بـجامعة حلوان، في إطار دوره الاستراتيجي لتعزيز التعاون الدولي وإتاحة الفرص للطلاب والباحثين، ندوة تعريفية بالتعاون مع سفارة الولايات المتحدة الأمريكية بالقاهرة.

 جاءت الندوة تحت عنوان "برامج التمويل المختلفة من السفارة الأمريكية"، وذلك برعاية الدكتور السيد قنديل رئيس الجامعة، والدكتور عماد أبو الدهب نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي، وتحت إشراف الدكتور محمد عبد العظيم الشيمي مدير مكتب العلاقات الدولية.

 

وتهدف إلى تعريف المشاركين بفرص التمويل والدعم المتاحة من السفارة الأمريكية، وفتح آفاق جديدة للتعاون الأكاديمي والبحثي.

مكتب العلاقات الدولية بجامعة حلوان ينظم ندوة برامج التمويل المختلفة من السفارة الأمريكية

ولاقت الندوة جامعة حلوان إقبالًا كبيرًا بحضور العديد من الطلاب والباحثين وأعضاء هيئة التدريس من مختلف الكليات بجامعة حلوان.

برامج التمويل المختلفة من السفارة الأمريكية

افتتح الدكتور عماد أبو الدهب، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي، الندوة بكلمة أشاد فيها بدور مكتب العلاقات الدولية في دعم أعضاء هيئة التدريس والباحثين من خلال التعاون الدائم والمثمر مع الهيئات والمؤسسات المانحة. 

وأكد أن قطاع الدراسات العليا يساهم بشكل كبير في إعداد الكوادر العلمية والبحثية داخل المؤسسات الجامعية.

وفي هذا السياق، شدد على تزايد الحاجة إلى الدراسات والبحوث العلمية يومًا بعد يوم، مشيرًا إلى أن جامعة حلوان تولي اهتمامًا بالغًا بهذا القطاع الحيوي. واختتم كلمته بتوجيه الشكر للسادة الحضور من أعضاء هيئة التدريس على تعاونهم وحضورهم المتميز لتمثيل كلياتهم الموقرة.

txt

جامعة حلوان تنظم قافلة طبية متكاملة

txt

جامعة حلوان تطلق قافلة تنموية شاملة لدعم المجتمعات الأولى بالرعاية

ندوات تعريفية لدعم طلاب البحث العلمي وأعضاء هيئة التدريس

ومن جانبه، أشاد الدكتور محمد عبد العظيم الشيمي، مدير مكتب العلاقات الدولية، بأهمية الندوات التعريفية التي ينظمها المكتب لدعم طلاب البحث العلمي وأعضاء هيئة التدريس. 

وركز على دور هذه الندوات في توفير الفرص للتقدم بالمنح والفرص الدولية في المجتمع الأكاديمي. كما أكد على اهتمام جامعة حلوان بإتاحة الفرص المتعددة من الهيئات المانحة، وضرورة استثمار هذه الفرص بالشكل الأمثل.

قام بإلقاء المحاضرات في الندوة كل من: رانيا أحمد السيد (أخصائي شؤون ثقافية)، وسمر جمال الدين (منسق برامج التبادل الثقافي)، وإريك تشو (سكرتير ثاني بسفارة الولايات المتحدة الأمريكية). وقدموا شرحًا مفصلًا عن الفرص وبرامج التمويل المختلفة التي تقدمها السفارة لطلاب الجامعة وأعضاء هيئة التدريس في مختلف التخصصات.

استعرض المتحدثون بالتفصيل الشروط الخاصة بكل برنامج، وكيفية التغلب على صعوبات التقدم إليها، مع توضيح مميزات كل منها. كما خصصت الندوة مساحة للإجابة عن كافة استفسارات السادة الحضور.

وفي ختام الندوة، أشاد المتحدثون باستقبال وترحيب جامعة حلوان، وأعربوا عن سعادتهم بأوجه التعاون المشترك بين سفارة الولايات المتحدة الأمريكية والجامعة، مثمنين الحضور المتميز لممثلي الكليات ومشاركتهم الفعالة داخل الندوة.


 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

السفارة الأمريكية الولايات المتحده الامريكيه الولايات المتحدة الأمريكية بالقاهرة مكتب العلاقات الدولية بجامعة حلوان محمد عبد العظيم الشيمي مدير مكتب العلاقات الدولية

مواد متعلقة

جامعة حلوان تنظم قافلة طبية متكاملة

مبادرة "كن قويًّا كن سويًّا من أجل مصر".. جامعة حلوان تواجه الظواهر السلبية

جامعة حلوان تطلق قافلة تنموية شاملة لدعم المجتمعات الأولى بالرعاية

وفد جامعة حلوان يشارك في المعسكر التوعوي للجوالة

الأكثر قراءة

حقيقة مقتل بشار الأسد مع أبنائه وتحطم طائرته بعد مغادرته دمشق

من عالم الظلام إلى بؤرة الأضواء فى سوريا.. من هو أحمد الشرع المعروف بـ الجولاني؟

سعر الدولار يصل لمستوى غير مسبوق أمام الجنيه في البنوك

غادر سوريا بصفقة، روسيا تكشف معلومات جديدة حول سقوط نظام بشار الأسد

بعد سقوط بشار، هؤلاء النجوم في مرمى النيران

أقام نظاما دكتاتوريا عفنا، رسالة قوية من توفيق عكاشة للسوريين بعد سقوط بشار الأسد

بدأها بسجدة الشكر، لحظة دخول الجولاني للعاصمة السورية دمشق (فيديو)

مسئول إسرائيلى يكشف عن هدف الاحتلال فى سوريا بعد سقوط بشار الأسد

منوعات

المزيد

لحظة تدمير تمثال الأسد في طرطوس (فيديو)

حقيقة الجسم المضيء في سماء طهران (فيديو)

مشهد مثير للدهشة، إنقاذ 55 سوري من الإعدام داخل السجن قبل التنفيذ بنصف ساعة (فيديو)

رغم نفي الحكومة لوجوده، زيادة الطلب على الزئبق الأحمر بالعراق

المزيد

خدمات

المزيد

سعر الألومنيوم في السوق اليوم الأحد 8- 12- 2024

تعرف على سعر السكر اليوم الأحد في الأسواق

سعر النحاس في السوق اليوم الأحد 08- 12- 2024

بكام سعر الأرز الأبيض اليوم الأحد 8- 12- 2024 في الأسواق؟

المزيد

انفوجراف

أخطرهم الأخير.. 3 سيناريوهات للقوى الخارجية تحدد مصير سوريا بعد سقوط نظام بشار الأسد (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم غرق المركب في المنام وعلاقته بالنجاة من المشاكل

الليلة الأخيرة، مشهد الوداع في حياة عمر بن عبد العزيز (3 – 4)

ما مفهوم الطاعة وأهميتها في الشريعة الإسلامية؟

المزيد
الجريدة الرسمية