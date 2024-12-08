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أخبار مصر

وزيرتا التضامن والتنمية المحلية تضعان حجر أساس سوق مركزي وأرض معارض بالعريش

وزيرتا التضامن والتنمية
وزيرتا التضامن والتنمية المحلية، فيتو

وضعت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي، والدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية خلال زيارتهما لمحافظة شمال سيناء حجر أساس سوق مركزي بمدينة العريش، وذلك بحضور اللواء خالد مجاور محافظ شمال سيناء.

ويقام السوق على مساحة ٥٧٥٠ مترا مربعا، حيث من المقرر أن يتضمن ٢٤ محل دورين، وكافتيريا، ومطاعم، و٢٧ محل أرضي.

تفاصيل إنشاء أرض معارض دائمة 

كما وضعت الوزيرتين حجر أساس إنشاء أرض معارض دائمة على مساحة ٢٥٥٠ م، بمدينة العريش، وذلك لعرض المنتجات السيناوية بشكل دائم.

وكانت وزيرتا التضامن الاجتماعي والتنمية المحلية قد استهلا زيارتهما لمحافظة شمال سيناء بتفقد القافلة الطبية الشاملة بقرية الروضة مركز بئر العبد.

حملة سكن ودفا

كما  تفقدت وزيرتا التضامن الاجتماعي والتنمية المحلية قوافل السعادة للأطفال وحملة سكن ودفا، والتي تتم بالتعاون مع مؤسسة مصر الخير بالمدينة الشبابية الدولية بالعريش.

المركز اللوجستي للهلال الأحمر المصري

كما من المقرر أن تشهد الزيارة تفقد المركز اللوجستي للهلال الأحمر المصري لدعم غزة في درغام بمدينة العريش، والمخزن الجمركي التابع للهلال الأحمر المصري أيضا.

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الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية التضامن الاجتماعي المدينة الشبابية الدولية بالعريش القافلة الطبية الشاملة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي محافظة شمال سيناء وزيرة التضامن الاجتماعي

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