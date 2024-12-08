الأحد 08 ديسمبر 2024
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أخبار مصر

التضامن توجه بعرض منتجات سيدات الجورة الحرفية بمعارض الوزارة

مايا مرسي وزيرة التضامن
مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي،فيتو
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استهلت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي زيارتها لمحافظة شمال سيناء صباح اليوم الأحد ترافقها الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية بتفقد القافلة الطبية الشاملة بقرية الروضة مركز بئر العبد، حيث كان في استقبالهما اللواء خالد مجاور محافظ شمال سيناء وقيادات المحافظة، نوابها.

وتستهدف القافلة من 400: 500 مستحق في كافة التخصصات، وتضم القافلة الطبية عدد 8 تخصصات "باطنة – عظام – أطفال – أنف وأذن – جلدية – جراحة – مسالك – نساء"، بالإضافة إلى صيدلية شاملة تحتوي علي كافة أصناف الدواء طبقًا للتخصصات الطبية، ويتم توفير معمل تحاليل طبية فورية تظهر النتائج بحد أقصى 12 دقيقة للوقوف علي التشخيص الدقيق لمساعدة الأطباء في وصف العلاج الطبي المناسب لكل مستحق، وتوفر القوافل الطبية بمؤسسة مصر الخير التحويلات الطبية ما بعد القافلة من أشعات تخصصية وعمليات جراحية كبرى وصغرى ومتوسطة مجانًا لمستحقي القافلة.

 

الحالات الحرجة في مصر

 

كما ألقى الدكتور حسام موافي رائد طب الحالات الحرجة في مصر بقصر العيني جامعة القاهرة، محاضرة توعوية  بعنوان "صحتك بالدنيا".

كما تفقدت الوزيرتان ومحافظ  شمال سيناء منتجات مشروع تعزيز التنمية المستدامة في المحافظة والتي تنفذه جمعية تنمية المجتمع المحلي بالجورة، حيث تقوم عليه 20 سيدة من سيدات المحافظة الأولى بالرعاية بإنتاج الكليم.

وقد أشادت وزيرة التضامن الاجتماعي بمنتجات السيدات، موجهة بعرض منتجاتهن في المعارض التي تنظمها الوزارة في مختلف محافظات الجمهورية.

 

افتتاح عدد من المشاريع التنموية

 

ومن المقرر أن تشهد زيارة وزيرتي  التضامن الاجتماعي والتنمية المحلية لمحافظة شمال سيناء تفقد وافتتاح عدد من المشاريع التنموية التابعة لوزارة التضامن الاجتماعي في المحافظة بالشراكة والتعاون مع الجمعيات الأهلية.

المركز اللوجستي للهلال الأحمر المصري لدعم غزة

 

كما ستتفقد وزيرة التضامن الاجتماعي المركز اللوجستي للهلال الأحمر المصري لدعم غزة في درغام بمدينة العريش، والمخزن الجمركي التابع للهلال الأحمر المصري أيضا.

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