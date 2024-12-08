استمرار رفع ردام عقار مصر القديمة المنهار

يواصل رجال الدفاع المدني بمديرية أمن القاهرة جهودهم لرفع ردام عقار مصر القديمة الذي انهار مساء أمس السبت، وفحصه من قبل الجهات المعنية بالمحافظة، وأشارت التحريات الأولية، أن المبنى صادر له قرار إزالة وكان آيلا للسقوط، ومحررا ضده محضر مخالفة.

خسائر عقار مصر القديمة المنهار

وحصد عقار مصر القديم الذي انهار مساء أمس السبت، العديد من الخسائر المادية ومن بينها عفش عروسة، وغيرها من بضاعة بقالة كانت داخل محل تجاري كان يقع أسفل العقار الذي إنهار عليه العقار فضلا عن تحويشة عمر بعض السكان، كل هذا رصدته التحريات المبدئية لرجال شرطة مصر القديمة، الذين يواصلون رفع ردام العقار من خلال قوات الدفاع المدني التي انتقلت لموقع الحادث عقب تلقي بلاغ من غرفة عمليات النجدة بسقوط عقار بدائرة القسم.

وفي ذات السياق، قالت صاحبة محل بالعقار الذي انهار مساء أمس السبت بمنطقة مصر القديمة، لحظات الرعب والخوف التي عاشها السكان خلال سقوط المبنى.

وأكدت في تصريح لـ فيتو أنها كانت تعيش بالعقار في شقة مع عدد من سكان العقار المستأجرين، منذ سنوات طويلة، وكان لديها محل كان يقع أسفل العقار، كان محلًا تجاريًا انهار مع العقار.

وأوضحت أنهم بعد انهيار العقار أصبحوا بلا مأوى ويفترشون الشارع في عز برد الشتاء القارص.

انهيار عقار مصر القديمة



وأضافت السيدة أن العقار كان به جهازين لعروسين والجميع حزين بسبب الخسائر المادية.

ووفقًا لشهادة أحد شهود العيان، فإن العقار المنهار كان آيلًا للسقوط، وقد تم إخلاؤه من السكان منذ مساء أول أمس الجمعة.

عقار مصر القديمة المنهار



وأضاف الشاهد أن الأجهزة الأمنية بدأت بإخلاء ثلاثة عقارات مجاورة للعقار المنهار من السكان، حيث تأثرت هذه العقارات بالانهيار، وتم فصل الكهرباء عن المنطقة بالكامل كإجراء احترازي.

وأكد الشاهد أن جميع السكان تم إخلاؤهم من العقارات المتضررة، وهم الآن متواجدون في الشارع بانتظار توجيهات الجهات المختصة.



عقار مصر القديمة المنهار

البداية عندما تلقت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن القاهرة بلاغًا يفيد بانهيار عقار بمنطقة مصر القديمة، وعلى الفور انتقلت قوات الحماية المدنية والأجهزة المختصة إلى مكان البلاغ، وفرضت كردونًا أمنيًا في موقع البلاغ.

وتبين عدم وجود مصابين، ويستمع رجال الشرطة لأقوال الشهود لبيان عدد قاطني العقار، وملابسات الحادث، وترفع فرق الإنقاذ البري الأنقاض، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه الواقعة.

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