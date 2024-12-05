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الأرصاد الجوية تكشف أماكن سقوط الأمطار

حالة الطقس
حالة الطقس
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كشفت هيئة الأرصاد الجوية حالة الطقس ودرجات الحرارة، اليوم الخميس 5 -12- 2024.

حالة الطقس اليوم الخميس

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية في منشور لها عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك: أجواء معتدلة خلال ساعات النهار على أغلب الأنحاء، والحرارة العظمى المتوقعة اليوم فى القاهرة الكبرى 22 درجة، مع فرص لسقوط أمطار خفيفة قد تكون متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية الشرقية تمتد خفيفة إلى مناطق من السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحرى على فترات متقطعة. 

طقس مائل للبرودة ليلا وفي الصباح الباكر

كما توقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يسود طقس مائل للبرودة ليلًا، وفي الصباح الباكر على القاهرة الكبرى والوجه البحري، وشمال الصعيد وعلى جنوب الصعيد، وعلى السواحل الشمالية.

وفيما يلي درجات الحرارة الصغرى والعظمى في المدن المصرية:

القاهرة: الصغرى  15 والعظمى 22

العاصمة الإدارية: الصغرى 14 والعظمى 21

6 أكتوبر: الصغرى 13 والعظمى 21

بنها: الصغرى 14 والعظمى  22

الإسكندرية: الصغرى 13 والعظمى 23

العلمين الجديدة: الصغرى 12 والعظمى 22

مطروح: الصغرى 13 والعظمى 22

سيوة: الصغرى 10  والعظمى 21

كاترين: الصغرى 02 والعظمى 16

بورسعيد: الصغرى 15 العظمى 22

الزقازيق: الصغرى 14 والعظمى 22

الإسماعيلية: الصغرى 12 والعظمى  23

السويس: الصغرى 14 والعظمى 22

شرم الشيخ: الصغرى 16 والعظمى 26

الغردقة: الصغرى 15 والعظمى 25

الفيوم: الصغرى 11  والعظمى 22

بنى سويف: الصغرى 10 والعظمى 22

المنيا: الصغرى 09 والعظمى 23

أسيوط: الصغرى 09 والعظمى 21

سوهاج: الصغرى  10 والعظمى 22

الأقصر: الصغرى 10 والعظمى 24

أسوان: الصغرى 11 والعظمى 25

وتكون حالة البحر الأبيض المتوسط خفيفة إلى معتدلة، ويصل ارتفاع الأمواج من 1:1.5 متر.

وأشارت هيئة الأرصاد الجوية فى نشرة طقس اليوم أن حالة البحر الأحمر تكون معتدلة، ويصل ارتفاع الأمواج من 1.5:2 متر.
وحذرت هيئة الأرصاد الجوية من سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة على السواحل الشمالية الشرقية، قد تكون خفيفة على السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحرى على فترات متقطعة.

كما تظهر الشبورة المائية الصباحية على الطرق السريعة والقريبة من المسطحات المائية والطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى وشمال الوجه البحرى والسواحل الشمالية والسواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء وشمال الصعيد.

كما تنشط الرياح على جنوب سيناء والسواحل الشمالية وشمال الصعيد على فترات متقطعة.

كما وجهت الدكتورة إيمان شاكر، رئيس هيئة الاستشعار عن بعد بهيئة الأرصاد الجوية، بعض النصائح للمواطنين لمواجهة التقلبات الجوية، حيث نصحت بارتداء الملابس الشتوية وارتداء جاكت في الصباح الباكر وليلًا خاصة لكبار السن والأطفال.

كما نصحت بالابتعاد عن الأشجار والبلكونات المتهالكة وعدم الوقوف أسفل اللوحات المعدنية.

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حالة الطقس حالة الطقس اليوم الخميس الأرصاد الجوية

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