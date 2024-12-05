الإسكندرية تتوسع في أسواق المزارعين واليوم الواحد لخفض الأسعار (فيديو وصور)

توسعت محافظة الإسكندرية في إقامة سوق اليوم الواحد بمختلف مناطق المدينة، والذي بدأ بسوق المزارعين من تنظيم الغرفة التجارية وبالتعاون مع وزارة الصناعة والتعاون الدولي بهدف خفض الأسعار للمواطنين وأن تكون من المنتج إلى المستهلك مباشرة.

أسواق المزارعين واليوم الواحد تخفض الاسعار

وشهدت أسواق اليوم الواحد إقبالا كثيفا من المواطنين مع خفض الأسعار عن الأسواق تراوحت فروق أسعار اليوم الواحد التي أقامتها المحافظة بين ٥ إلى ٨ جنيهات في السلع الغذائية واللحوم ٥٠ جنيها، فيما تراوحت نسب فروق الأسعار في سوق المزارعين من ١٠ جنيهات إلى ١٥ جنيها في الخضراوات والفاكهة، وبين ١٥ إلى ٦٠ جنيها في منتجات اللحوم.

الغرفة التجارية سوق المزارعين حقق أهدافه

وقال المهندس البديوي السيد، عضو مجلس إدارة الغرفة التجارية: إن أسواق المزارعين التي تنفذها الغرفة التجارية برئاسة أحمد الوكيل، جاءت بهدف تخفيض الأسعار وأن يكون تعامل المزارع والمنتج مباشرة مع المستهلك بدون وسيط أو تاجر جمله وقطاعي ومصروفات نقل كثيرة يتحملها المواطن.

وجاءت الفكرة بالتعاون مع وزارة الصناعة والتعاون الدولي ومبادرة إيطالية، والتجربة أثبتت نجاح السوق وكللت بزيارة رئيس الوزراء وافتتاح المحافظ للسوق وسط تعاون كبير من المحافظ لتوفير أماكن

وأضاف محمد أبو هندية، عضو مجلس الغرفة التجارية وأحد المشاركين في سوق اليوم الواحد، أن قيام محافظة الإسكندرية بالتوسع في إقامة سوق اليوم الواحد بالتعاون مع الغرفة التجارية والتموين والجهات المختلفة حقق المطلوب منه في أن تكون السلع جيدة بأسعار مناسبة ومخفضة، مما أدى إلى إقبال المواطنين علي تلك الأسواق ومن قبلها سوق المزارعين، لافتا إلى أن التعاون بين مختلف الجهات جاء في مصلحة المواطن ويؤدي بالتدريج إلى خفض الأسعار في المحلات والأسواق الدائمة والمختلفة.

تموين الإسكندرية سوق اليوم الواحد يحظي باهتمام كبير

وأوضح المهندس محمود القلش معاون وكيل وزارة التموين مدير الاتصال السياسي_ أن أسواق اليوم الواحد الذي تنفذه المديرية بالتعاون مع المحافظة، يضم مجموعة كبيرة من التجار لعرض العديد من السلع الغذائية من اللحوم الطازجة واللحوم المجمدة والدواجن والأسماك والأجبان والسلع الأساسية مثل الزيوت والأرز والمكرونات والسمن والسكر الخضر والفاكهة والعطارة والبهارات والتمور

وأضاف القلش، كما امتاز السوق بصرف السلع التموينية ونقاط الخبز بالبطاقات التموينية وكذلك بيعة الخبز البلدى المدعم من خلال البطاقات التموينية وذلك بأسعار تنافسية تصل إلى ٣٠ %

وأكد القلش، أن هذه الأسواق تحظير باهتمام المهندس السيد حرز الله وكيل وزارة التموين، ويحرص علي تفقد جميع باكيات السوق واستعراض السلع الغذائية المعروضة والأسعار المخفضة الموجودة على كل سلعة قبل وبعد التخفيض وكذلك جودة السلع والتى تميزت بجودة عالية وأسعار بتخفيضات حقيقية عن مثيلتها بالأسواق، يتميز السوق بوجود إدارة وأمن حراسات ونظام حماية مدنية لمواكبة أسواق اليوم الواحد العالمية،كما تميز السوق وجود حملة طبية من الصحة للكشف على المواطنين وفحوصات قياس الضغط والسكر.

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