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رياضة

مشوار الزمالك وإنيمبا في الكونفدرالية قبل لقاء اليوم

فريق الزمالك
فريق الزمالك

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة البرتغالي جوزيه جوميز، لمواجهة نظيره إنيمبا النيجيري اليوم الأحد، باستاد جودسويل أكبابيو الدولي في نيجيريا، ضمن مباريات الجولة الثانية لمباريات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

فيتو تستعرض نتائج الزمالك وإنيمبا في البطولة الحالية
- الزمالك 
في الدور الأول لم يلعب
في الدور الثاني ذهابا فاز على الشرطة )كينيا) 1-0 (عبد الله السعيد)
في الدور الثاني إيابا فاز على الشرطة (كينيا) 2-1 (زيزو وناصر ماهر)
في دوري المجموعات فاز على بلاك بولز (موزمبيق) 2-0 (ايشو ودونجا)
- انيمبا
في الدور الأول لم يلعب
في الدور الثاني لعب مع اتوال فيلانت (بوركينا فاسو) تعادل 0-0 و0-0 وتأهل بضربات الترجيح
في دوري المجموعات خسر من المصري (مصر) 0-2

موعد مباراة الزمالك وإنيمبا في الكونفدرالية 

ويلتقي الزمالك مع إنيمبا النيجيري اليوم الأحد في السادسة مساءً باستاد جودسويل أكبابيو الدولي في نيجيريا، ضمن مباريات الجولة الثانية لمباريات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك وإنيمبا في الكونفدرالية 

تنقل مباراة الزمالك وإنيمبا النيجيري عبر شبكة قنوات بي إن سبورت الناقل الحصري لبطولة الكونفدرالية الأفريقية. 

 

الزمالك 
الزمالك 

أحمد سليمان رئيسًا لبعثة الزمالك في نيجيريا 

ويتولى أحمد سليمان عضو مجلس إدارة الزمالك والمشرف على الكرة رئاسة بعثة الفريق الأول لكرة القدم في نيجيريا، استعدادًا لخوض مباراة إنيمبا في بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

مشوار الزمالك في الكونفدرالية 

خاض الزمالك 3 مباريات في بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية للموسم الحالي، بواقع مباراتين في دور الـ32 ومباراة في دور المجموعات. 

وحقق الزمالك الفوز في المباريات الثلاث، حيث انتصر على البوليس الكيني في دور الـ32 ذهابا 1-0 وإيابا 2-1، فيما فاز على بلاك بولز في أول جولة بدور المجموعات 2-0.

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