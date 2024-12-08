تعرف على مشاركات الزمالك وإنيمبا في أفريقيا قبل لقاء اليوم

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة البرتغالي جوزيه جوميز، لمواجهة نظيره إنيمبا النيجيري اليوم الأحد باستاد جودسويل أكبابيو الدولي في نيجيريا، ضمن مباريات الجولة الثانية لمباريات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

فيتو تستعرض مشاركات الزمالك وإنيمبا في البطولات الأفريقية

- الزمالك يشارك للمرة السابعة والثلاثين

لعب 308 مباريات (فاز في 156 وتعادل في 67 وانهزم في 85)

سجل 472 هدفا واستقبل 275 هدف

فاز بـ 15 لقبا قاريا: دوري الأبطال (5 مرات) وكأس أبطال الكؤوس (مرة واحدة) وكأس الكونفدرالية (مرتين) وكأس السوبر (5 مرات) والكأس الأفرو أسيوي (مرتين)

- انيمبا يشارك للمرة السابعة عشرة

لعب 159 مباراة (80 فوز و28 تعادل و51 هزيمة)

سجل 237 هدف واستقبل 157 هدفا

فاز بـ4 ألقاب قارية: دوري الأبطال (مرتين) وكأس السوبر (مرتين)

مشاركات الزمالك وإنيمبا في كأس الكونفدرالية



- الزمالك يشارك للمرة الخامسة

لعب 49 مباراة (فاز في 30 وتعادل في 10 وانهزم في 9)

سجل 80 هدفا واستقبل 37 هدف

- إنيمبا يشارك للمرة السادسة

لعب 46 مباراة (22 فوز و18 تعادل و16 هزيمة)

سجل 56 هدفا واستقبل 48 هدفا

موعد مباراة الزمالك وإنيمبا في الكونفدرالية

ويلتقي الزمالك مع إنيمبا النيجيري اليوم الأحد في السادسة مساءً باستاد جودسويل أكبابيو الدولي في نيجيريا، ضمن مباريات الجولة الثانية لمباريات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك وإنيمبا في الكونفدرالية

تنقل مباراة الزمالك وإنيمبا النيجيري عبر شبكة قنوات بي إن سبورت الناقل الحصري لبطولة الكونفدرالية الأفريقية.

الزمالك

أحمد سليمان رئيسًا لبعثة الزمالك في نيجيريا

ويتولى أحمد سليمان عضو مجلس إدارة الزمالك والمشرف على الكرة رئاسة بعثة الفريق الأول لكرة القدم في نيجيريا، استعدادًا لخوض مباراة إنيمبا في بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

مشوار الزمالك في الكونفدرالية

خاض الزمالك 3 مباريات في بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية للموسم الحالي، بواقع مباراتين في دور الـ32 ومباراة في دور المجموعات.

وحقق الزمالك الفوز في المباريات الثلاث، حيث انتصر على البوليس الكيني في دور الـ32 ذهابا 1-0 وإيابا 2-1، فيما فاز على بلاك بولز في أول جولة بدور المجموعات 2-0.

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