مانشستر يونايتد يعلن رحيل المدير الرياضي بالتراضي

أعلن نادي مانشستر يونايتد رحيل المدير الرياضي، دان آشورث، بعد مرور 5 أشهر فقط من تعيينه في رسمي اليوم عبر صفحته الرسمية علي موقع التواصل الاجتماعي تويتر.

وتولي آشورث القادم من نيوكاسل يونايتد مهمته في بداية شهر يوليو الماضي، لكن سرعان ما رحل عن قلعة "أولد ترافورد".

Dan Ashworth will be leaving his role as Sporting Director of Manchester United by mutual agreement.#MUFC — Manchester United (@ManUtd) December 8, 2024

وساهم آشورث خلال الميركاتو الصيفي الماضي في قرار ضم بعض الصفقات التي كان يحتاج مانشستر يونايتد وأهمها ماتياس دي ليخت، ليني يورو، نصير مزراوي وجوشوا زيركزي.

ويعد قرار مانشستر يونايتد غريب خاصة وأن آشورث أحد المختارين لإعادة هيكلة النادي تحت قيادة المالك السير، جيم راتكليف، الذي طالما أشاد بالمدير الرياضي السابق.

بيان مانشستر يونايتد

وأكد مانشسنر يونايتد في بيانه الرسمي عن رحيل المدير الرياضي: "سيترك دان آشورث منصبه كمدير رياضي لنادي مانشستر يونايتد باتفاق متبادل".

وفاز فريق نوتنجهام فورست على نظيره مانشستر يونايتد بنتيجة 3-2، في المباراة التي جمعتهما مساء السبت، ضمن الجولة الخامسة عشرة من الدوري الإنجليزي.



وسجل ثلاثية نوتنجهام فورست كل من: نيكولا ميلنكوفيتش في الدقيقة الأولى، مورغان جيبس وايت في الدقيقة 46 وكريس وود في الدقيقة 53.

فيما سجل ثنائية مانشستر يونايتد كل من: راسموس هويلوندو في الدقيقة 17 وبرونو فيرنانديز في الدقيقة 60.

بهذه النتيجة يحتل مانشستر يونايتد المركز الثالث عشر بـ19 نقطة، فيما يملك نوتنجهام فورست 22 نقطة، خامسا في ترتيب الدوري الإنجليزي.

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