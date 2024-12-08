محاكمة سيدة وعشيقها بتهمة قتل رضيعتهما جوعًا في المطرية يناير المقبل

حددت نيابة شرق القاهرة الكلية الدور الأول من يناير المقبل لنظر أولى جلسات محاكمة ربة منزل وعشيقها متهمين بقتل طفلتيهما الرضيعة جوعًا في منطقة المطرية.

اعترافات المتهمة

وقالت المتهمة البالغة من العمر 23 سنة وتعمل فتاة ليل تستقطب الرجال راغبي المتعة الحرام من الطرقات والشوارع فضلًا عن أنها تقوم بالتسول، أنها تعرفت علي والد الطفلة والذي يبلغ من العمر 65 سنة، ويعمل ميكانيكي، أثناء تسولها في الشارع، فطلبت منه بعض الأموال فرفض في البداية إلا أن الفتاة صممت على طلبها.

وأشارت المتهمة إلى أنها أمام رفض المسن طلبها عرضت نفسها عليه أن تمارس معه الرذيلة مقابل مبلغ من المال زهيد فوافق، إلا أنه احبها واستمرت تقابله لأكثر من عام وتمارس معه العلاقة غير الشرعية حتى حملت منه.

وأضافت أن عشيقها رجل متزوج ولديه أبناء، وعندما طلبت منه أن يتزوجها لكي يتستر على ما فعله بها رفض وطلب منها أن تجهض الجنين إلا أنها خافت على حياتها، وأن تموت فتركت الحمل حتى اكتمل، وبالفعل ولدت طفلة صغيرة وظلت مستمرة في علاقتها غير الشرعية مع عشيقها حتى بعد ولادتها الطفلة، وكانت تلح عليه أن يعترف بها وكان يواصل رفضه القاطع لذلك.

الطفلة ليس لها سجلات رسمية

وأشارت المتهمة إلى أنها لم تستطع تسجيل الطفلة في السجلات الرسمية أو استخراج شهادة ميلاد لها، وقالت: "لقيت بنتي كده مش هتعرف تعيش في المجتمع ولا تكمل حياتها". فطلبت مرة أخرى من عشيقها الاعتراف بابنته فرفض واقترح عليها التخلص من الطفلة فخافت في بداية الأمر.

خطة التخلص من الطفلة

وقالت المتهمة إن عشيقها وضع خطة للتخلص من الطفلة بواسطة منع الطعام عنها وعدم إرضاعها لأيام متتالية، وبالفعل بدأت المتهمة متجردة من مشاعر الأمومة في تنفيذ الخطة بتجويع الطفلة وامتنعت عن إرضاعها لأيام، فكانت تتركها وتذهب للتسول لتلاقي مصيرها وحيدة، حتى أصيبت الطفلة بإعياء شديد وهزلت بشكل غير طبيعي ثم توفيت، وهنا هاتفت عشيقها الذي حضر وأحضر معه بطانية ثم لفّا جثة الطفلة بها وانتظرا حتى الفجر ومع هدوء الشوارع ألقياها بجوار القمامة وفروا هاربين معتقدين أن جريمتهم كاملة ولن يتم كشف أمرهم.

وكشفت التحقيقات أن المتهمة 23 سنة، محبوسة، في 24 فبراير الماضي، قتلت رضيعتها، بالاتفاق مع عشيقها والد الطفلة، محبوس، وذلك بعد أن بدأت بينهما علاقة غير شرعية أثمرت عن إنجابها الطفلة سفاحًا فخافت من الفضيحة واتفقا على التخلص من الرضيعة.

وأضافت التحقيقات أن المتهمين اتفقا على قتل الطفلة بالتجويع حتى لا يظهر الأمر، وأنها توفيت بعد أن أصيبت بالجفاف والأنيميا، فامتنعت الأم عن إرضاع وإطعام الصغيرة حتى هزلت ومرضت وتوفيت.

وأشارت التحقيقات إلى أن المتهمين عقب تأكدهما من وفاة الرضيعة حملاها ولفاها ببطانية ثم ألقياها فجرًا بالقمامة.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهمين وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق، التي أمرت بإحالتهم إلى محكمة الجنايات.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.