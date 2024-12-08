خطفت طفلًا.. تفاصيل انتحال سيدة صفة طبيبة

أمرت نيابة مايو والتبين الجزئية، اليوم الأحد، بحبس سيدة ٤ أيام على ذمة التحقيقات؛ لتورطها في انتحال صفة ممرضة وخطف طفل، خلال توجهه لإجراء جراحة في مستشفى بالتبين.

وتبين من تحقيقات النيابة العامة، أن السيدة متزوجة، وعاقر، فانتحلت صفة ممرضة وخطفت رضيعًا من والدته بأحد المستشفيات، حيث كان ذهب الطفل برفقة أسرته؛ لإجراء عملية جراحية في الفم “عملية لسان ملتصق”.

تفاصيل انتحال سيدة صفة طبيبة واختطفت طفلا

وعند إجراء الفحوصات، استقبلتها المتهمة مرتدية بالطو أبيض، وأوهمتها بأنها ممرضة بالمستشفى، وطلبت منها شراء بعض المستلزمات الطبية، واصطحبت الرضيع، وهربت خارج المستشفى.

وتبين أنه عندما عادت الأم ومعها المستلزمات والأدوية الطبية التي طلبتها منها الممرضة لم تجدها ولا طفلها، وبدأت في الصراخ، وأبلغت عن الواقعة.

وتبين أن المجني عليها خطفت الطفل، وتوجهت به إلى قرية الطرفاية، التابعة لدائرة قسم شرطة البدرشين، وتم ضبط المتهمة والطفل المخطوف.

تحرر المحضر اللازم بالواقعة، للعرض على النيابة للتحقيق.

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