السبت 07 ديسمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

مدبولي يلتقي وفد رجال أعمال غرفة التجارة والصناعة القطرية

لقاء رئيس الوزراء
لقاء رئيس الوزراء مع وفد غرفة التجارة والصناعة القطري

 التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، وفد رجال أعمال غرفة التجارة والصناعة القطرية، وذلك على هامش مشاركته نيابة عن الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، في فعاليات  النسخة الثانية والعشرين من منتدى الدوحة ٢٠٢٤.

النسخة الثانية والعشرين من منتدى الدوحة ٢٠٢٤

 وحضر اللقاء الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني، رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة قطر، وراشد بن حمد العذبة، النائب الثاني لرئيس مجلس إدارة الغرفة، وعبد الرحمن بن عبد الجليل آل عبد الغني، عضو مجلس الإدارة، رئيس لجنة العقار، ومحمد بن أحمد العبيدلي، عضو مجلس الإدارة، رئيس لجنة الأمن الغذائي والبيئة، والمهندس علي بن عبد اللطيف المسند، عضو مجلس الإدارة، رئيس لجنة الخدمات، ومحمد بن مهدي الأحبابي، عضو مجلس الإدارة، رئيس لجنة التجارة، والشيخ نايف بن عيد آل ثاني، رئيس مجلس إدارة شركة رتاج العقارية.

 

كما حضر اللقاء من الجانب المصري، السفير عمرو الشربيني، سفير جمهورية مصر العربية لدى دولة قطر، واللواء ناصر فوزي، مدير المركز الوطني لتخطيط استخدامات أراضي الدولة.    

وفي مستهل اللقاء، أكد  الدكتور مصطفى مدبولي، أنه تشرف قبل هذا اللقاء باستقباله من جانب الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير دولة قطر، حيث نقل رسالة شخصية من الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، أكد خلالها على اعتزاز مصر بعُمق العلاقات المشتركة التي تربطها بقطر، والتطلع لدفع تلك العلاقات نحو آفاق أكبر خلال المرحلة المقبلة.

وأضاف أن لقاءه أمير دولة قطر كان أحد محاوره الاستثمارات المشتركة بين البلدين، على مستوى الحكومتين، والقطاع الخاص، ومجتمع الأعمال القطري والمصري، وبالأخص من خلال غرفة تجارة وصناعة قطر، والتأكيد على فرص دفع الاستثمارات المشتركة في القطاعات المستهدفة.

 

تعزيز المناخ الاستثماري في مصر 

واستعرض رئيس الوزراء عددًا من السياسات والإجراءات التي اتخذتها الدولة المصرية في مجال تعزيز المناخ الاستثماري، مؤكدًا أن مصر قطعت شوطًا كبيرًا نحو تهيئة الفرص من أجل فتح آفاق لجذب المزيد من الاستثمارات، وبخاصة من الدول العربية، من خلال تبسيط الاجراءات، وحل وتذليل مشكلات المستثمرين، كما تعمل مصر حاليًا على تنفيذ برنامج طموح بالتعاون مع صندوق النقد الدولي وفق مستهدفات يأتي على رأسها تحسين مؤشرات الاقتصاد الوطني وتعزيز قدراته.

 

إصدار الرخصة الذهبية للمشروعات الاستثمارية

 ولفت الدكتور مصطفى مدبولي إلى أن الحكومة المصرية بدأت على مدار العامين الماضيين، في إصدار "الرخصة الذهبية" للمشروعات الاستثمارية، وهو  ما يمثل حافزًا لتيسير إجراءات المستثمرين، من خلال الاقتصار على موافقة واحدة دون اللجوء إلى إصدار أية تراخيص أخرى، بما مكن من سرعة تنفيذ المشروعات، وساق نماذج لشركات كبرى حصلت على الرخصة الذهبية وتمكنت في أقل من عام من إنشاء وافتتاح المشروع، ومنها شركات "هاير" و"بيكو" و"بوش" وغيرها.

وأشار رئيس الوزراء إلى عددٍ من الحوافز التي أقرتها مصر خلال الفترة الأخيرة، وكذا التيسيرات، لافتًا في هذا الصدد إلى أنه تم توقيع وثيقة بشأن إزالة الازدواج الضريبي مع قطر، والتي ستدخل حيز التنفيذ مطلع يناير المقبل.

وأكد مدبولي، أنه تم تجهيز عدد من الفرص الاستثمارية تمهيدًا لعرضها على المستثمرين القطريين، في عدد من القطاعات؛ منها الصناعة، والاستثمار العقاري، والتنمية السياحية، والأمن الغذائي، مُستعرضًا جانبًا من هذه الفرص.

ولفت رئيس الوزراء إلى أن أي مُستثمر من الأشقاء في قطر، يرغب في الاستثمار في مصر، ستتم مقابلته، وتقديم التيسيرات اللازمة له.

من جانبه، رحب الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني، رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة قطر، برئيس الوزراء والوفد المرافق له في بلدهم الثاني قطر، مؤكدًا أن مصر دولة ذات أهمية بالنسبة لرجال الأعمال والمستثمرين القطريين.

وأضاف رئيس مجلس إدارة الغرفة، أن لدى رجال الأعمال القطريين استثمارات سابقة في مصر، في عدد كبير من القطاعات، مستعرضًا عددًا من الفرص الاستثمارية، لافتًا إلى أن العائد من الاستثمار في مصر يعد ايجابيًا، كما أشار إلى أنه من المزمع أن يقوم مع عدد من أعضاء غرفة تجارة وصناعة قطر بزيارة مصر قريبًا، لعقد لقاءات مع ممثلي الجهات الرسمية، وكذا القطاع الخاص لبحث الفرص الاستثمارية الممكنة.

وأدار الدكتور مصطفى مدبولي، حوارًا مع الحضور من المستثمرين القطريين، حول عدة ملفات ذات صلة بمجال الاستثمار، وما تستهدفه الدولة خلال هذه المرحلة، كما أجاب عن عدد من الاستفسارات بشأن "الرخصة الذهبية" والشراكات الاستثمارية.

وخلال اللقاء، أعرب المستثمرون القطريون عن تطلعهم للاستثمار بالسوق المصرية في عدد من القطاعات، على رأسها القطاع الزراعي، والأمن الغذائي بوجه عام، وكذا ما يتعلق بالخدمات اللوجيستية وإدارة الموانئ، وعدة قطاعات أخرى.

وفي هذا السياق، أشار المستثمرون القطريون إلى أهمية التعاون بين القطاع الخاص في البلدين لتنفيذ مشروعات في دول مختلفة، خاصة في القارة الأفريقية.

وأبدى رئيس الوزراء توافقه مع هذا الطرح، مُؤكدًا تشجيع الحكومة لهذا التوجه، الذي يُسهم في تعزيز الشراكة بين القطاع الخاص في البلدين، لتنفيذ مشروعات في الأسواق الخارجية، التي تحظى بفرص واعدة وعوائد كبيرة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء مجلس الوزراء غرفة التجارة والصناعة القطرية رجال أعمال غرفة التجارة والصناعة القطرية الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية النسخة الثانية والعشرين من منتدى الدوحة ٢٠٢٤ منتدى الدوحة منتدى الدوحة ٢٠٢٤

مواد متعلقة

اتفاق مصري قطري على تسريع تنفيذ المشروعات المشتركة

أمير قطر يستقبل مدبولي على هامش منتدى الدوحة 2024

مدبولي يشارك في فعاليات الجلسة الافتتاحية لمنتدى الدوحة 2024

تفاصيل لقاءات واجتماعات رئيس الوزراء لمتابعة المشروعات القومية، سداد مستحقات شركات الأدوية، يتفقد أعمال محطة الربط الكهربائي المصري السعودي العملاقة

بقدرة 3000 ميجاوات، كل ما تريد معرفته عن مشروع الربط الكهربائي المصري السعودي (صور)

مدبولي يتفقد أعمال تنفيذ محطة الربط الكهربائي المصري السعودي بمدينة بدر

مدبولي يؤكد دعم مصر المستمر للبنان في إعادة الإعمار والتحديات الاقتصادية

مجلس الوزراء يوافق على تطوير هضبة الأهرام.. وإعادة تخطيط مناطق عزبة الصفيح وأجزاء من الجيزة.. ويعتمد تعديلات معايير التنسيق الحضاري للمباني التراثية

الأكثر قراءة

تغريم عمرو دياب 200 جنيه في قضية صفع شاب

مصير المطرب عمرو دياب بعد الحكم بتغريمه في قضية الشاب المصفوع

بيان عاجل من الخارجية بشأن أوضاع المصريين في سوريا

موعد مباراة الأهلي وأورلاندو والقناة الناقلة

تأجيل مباراة ليفربول وإيفرتون بسبب سوء الأحوال الجوية

المعارضة السورية: بدأنا عملية عسكرية لدخول دمشق

مفاجآت هجومية، الأهلي بالقوة الضاربة أمام أورلاندو

رئيس جنايات الجيزة يختبر القوى العقلية للمتهمين بقتل نجل سفير سابق (فيديو)

منوعات

المزيد

دراسة: ثلث الكائنات الحية على الأرض قد تنقرض بحلول عام 2100

مقتل 3 أشخاص وإصابة 2 في الصين بسبب الألعاب النارية.. ما القصة؟

موجة صقيع قوية تضرب اليابان

احذر، أدوية إنقاص الوزن المباعة عبر الإنترت فيها سم فئران وأسمنت قاتل

المزيد

خدمات

المزيد

بكام سعر الأرز الأبيض اليوم السبت 7- 12- 2024 في الأسواق؟

سعر السكر اليوم السبت 7/12/2024 في السوق

البرقوق يرتفع 10 جنيهات، أسعار الفاكهة اليوم السبت 7 ديسمبر 2024

الحلو ما يكملش، الأرصاد تحذر من ظاهرة جوية تضرب مصر لمدة 4 ساعات اليوم

المزيد

انفوجراف

نجم ليفربول الأول.. أرقام محمد صلاح أمام إيفرتون في ديربي المرسيسايد (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

أسماء سورة الفيل وسبب نزولها والأحاديث الواردة في فضلها

ما حكم الشراء بنقاط الخصم من متجر معين؟ الإفتاء تجيب

الليلة الأخيرة، مشهد الوداع في حياة عمر بن عبد العزيز (1 – 4)

المزيد
الجريدة الرسمية