الأحد 08 ديسمبر 2024
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محافظات

بدرية طلبة تغيب عن جنازة زوجها في الإسكندرية (صور)

جنازة زوجها بدرية
جنازة زوجها بدرية طلبة، فيتو

غابت الفنانة بدرية طلبه، عن تشييع جنازة زوجها السيناريست والمخرج السكندري مصطفى سالم، رغم نعيها له على صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي فور وفاته، وتحديد موعد الجنازة وخروجها من مسجد العمري عقب صلاة الظهر ودفنه في مقابر العمود بكرموز.

سر غياب بدرية طلبه عن جنازة زوجها 

وبررت شقيقه بدرية طلبة، عدم حضور شقيقتها لجنازة زوجها لوجودها خارج مصر وتحديدا في فرنسا حيث لم تتمكن من الحضور في موعد الجنازة بسبب ظروف الطيران، ولكنها أكدت أنها في طريقها للإسكندرية وسوف تتلقى العزاء في زوجها وأبو أولادها غدا بالمحافظة. 

تشييع جنازة زوج بدرية طلبة 

وشيع أولاد بدرية طلبة وعائلتها وعائلة زوجها ومحبيهم جنازة مصطفى سالم، من مسجد العمري إلى مثواه الأخير بمقابر العائلة في العمود بكرموز وسط المدينة، وسط غياب الفنانين وزوجته.

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