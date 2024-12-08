الأحد 08 ديسمبر 2024
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خارج الحدود

بيان عاجل من السفارة السورية في القاهرة لمواطنيها في مصر

السفارة السورية في
السفارة السورية في القاهرة، فيتو

أصدرت سفارة سوريا في القاهرة، اليوم الأحد،  بيانًا عبر صفحتها على موقع فيسبوك، جاء فيه: "إعلان هام.. السادة المواطنين المقيمين في جمهورية مصر العربية تتوقف السفارة بشكل مؤقت، عن استلام طلبات تجديد جوازات السفر المستعجلة إلى حين إعادة الربط مع منظومة الجوازات المركزية في دمشق".

بيان عاجل من السفارة السورية في القاهرة 

وأضافت السفارة السورية فى مصر بيانها: "ستقوم السفارة بالإعلان على صفحتها عن استئناف تلقي طلبات إصدار وتجديد الجوازات فور استئناف المنظومة المركزية لعملها".

ويأتي ذلك بعدما أكدت وزارة الخارجية السورية، في بيان صادر عنها اليوم الأحد،:استمرار مهامها انطلاقا من الأمانة التي تحملها في تمثيل الشعب السوري وبأن الوطن يبقى هو الأسمى".

وزارة الخارجية السورية تواصل عملها 

وأضافت الخارجية السورية في بيانها:" اليوم صفحة جديدة في تاريخ سوريا لتدشن عهدًا وميثاقًا وطنيًّا يجمع كلمة السوريين ويوحدهم ولا يفرقهم".

وجاء في بيان الخارجية السورية:"علينا العمل من أجل بناء وطن واحد يسوده العدل والمساواة ويتمتع فيه الجميع بالحقوق والواجبات كافة"، مشيرة إلى أن الوزارة وبعثاتها الدبلوماسية في الخارج ستبقى على عهدها بخدمة المواطنين وتسيير أمورهم.

وقالت الخارجية السورية فى بيانها، “الأخوة السوريون.. تكتب اليوم صفحة جديدة في تاريخ سوريا، لتدشن عهدًا وميثاقًا وطنيًا يجمع كلمة السوريين، يوحدهم ولا يفرقهم، من أجل بناء وطن واحد يسوده العدل والمساواة ويتمتع فيه الجميع بكافة الحقوق والواجبات، بعيدًا عن الرأي الواحد”. 

وأشارت إلى "أن تكون المواطنة هي الأساس".

وأكدت وزارة الخارجية السورية وبعثاتها الدبلوماسية في الخارج ستبقى على عهدها بخدمة كافة الأخوة المواطنين، وتسيير أمورهم، انطلاقًا من الأمانة التي تحملها في تمثيل الشعب السوري، وبأن الوطن يبقى هو الأسمى.

سقوط نظام بشار الأسد 

وفي السياق ذاته قال رئيس الوزراء السوري محمد الجلالي، إنه يجب أن تشهد سوريا انتخابات حرة حتى يتمكن الشعب السوري من اختيار من يريد..

وأضاف رئيس الحكومة السورية، محمد غازي الجلالي: إن الحكومة مستعدة للتعاون مع أي قيادة يختارها الشعب، مؤكدًا أنه ليس لديه أي معلومات عن مكان بشار الأسد ومتى غادر، وأن "آخر تواصل له مع الأسد كان مساء أمس.. وقد وضعته في صورة ما يجري في اتصالنا الأخير".

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