استمرار حبس المتهم بالنصب على المواطنين الراغبين في شراء وحدات سكنية

جدد قاضي المعارضات بالجيزة حبس المتهم بالنصب على المواطنين الراغبين في شراء وحدات سكنية تابعة لإحدى الجهات الحكومية، 15 يوما على ذمة التحقيقات.

القبض على المتهم بالاحتيال على عدد من المواطنين

وأسفرت تحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة عن قيام المتهم بإنشاء شركة مقاولات وهمية، والإعلان عن نشاطه عبر مواقع التواصل الاجتماعي وعرض وحدات سكنية مزعومة للبيع.

بناءً على ذلك، تمكن المتهم من الاحتيال على عدد من المواطنين، واستولى على مبالغ مالية منهم مقابل عقود مزورة تخصيص وحدات سكنية لهم.

وبعدها، أغلق مقر الشركة واختفى عن الأنظار، وبعد تقنين الإجراءات، تم إعداد الأكمنة اللازمة وضبط المتهم، وعثر بحوزته على عدة عقود فارغة البيانات لبيع وحدات سكنية، وأكلاشيه خاص بالشركة، بالإضافة إلى عدد من بطاقات الدفع الإلكتروني من بنوك مختلفة وجهازي حاسب آلي يحتويان على دلائل تؤكد تورطه في النشاط الإجرامي.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهم، وجارٍ عرضه على النيابة العامة لاستكمال التحقيقات.

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