جاد الكريم: مساحات التفاؤل بشأن قدرة سوريا على تجاوز الإرث الصعب

قال الدكتور ولاء جاد الكريم، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان: إن سوريا للأسف الشديد تجني الآن الثمار المرة لتفاعل عاملين مركبين، الأول هو عقود طويلة من غياب الحكم الرشيد وانتهاكات حقوق الإنسان، وانسداد أفق التغيير السلمي للسلطة، ونظام ارتكب جرائم مروعة ضد شعبه.

الصراع الدولي على أرض سوريا

وأضاف في تصريحات خاصة لـ«فيتو»، أن العامل الثاني هو أطماع القوى الإقليمية ومصالحها التي تلاقت على أرض سوريا الجريحة، وهذه القوى تشمل تركيا وإيران وإسرائيل وروسيا والولايات المتحدة الأمريكية، وربما تكشف الأيام المقبلة عن فاعلين آخرين.

سيطرة قوى راديكالية على المشهد في سوريا

وتابع: "في ظل هذه التركيبة، وبالنظر إلى الوضع الإقليمي وطبيعة القوى المسلحة التي تقدم نفسها الآن على أنها معارضة وطنية، فإن مساحات التفاؤل بشأن قدرة سوريا على تجاوز الإرث الصعب، تبدو محدودة للغاية، فالمسيطر الآن هي قوى الإسلام السياسي الأكثر راديكالية وعنفا، والمتحالفة في نفس الوقت مع الأعداء التاريخيين للأمة، ويبدو أن مصالح الجميع تتركز في تقسيم سوريا وإخراجها من المعادلة القومية، وهو ما يعني ببساطة أن أي حديث عن حقوق الانسان أو إصلاح سياسي أو برامج للتنمية الوطنية، يبقى مجرد شعارات مؤقتة هدفها دغدغة مشاعر السوريين الساخطين على جرائم النظام الهارب.

ملف اللاجئين السوريين

وبالنسبة لملف اللاجئين، قال: "لا أعتقد أن الوضع الراهن سيغري بعودة قريبة، ومن الطبيعي أن ينتظر معظمهم ما ستسفر عنه الأيام المقبلة، وأخشى أن تكون الأحداث الأخيرة، فاتحة موجة نزوح ولجوء جديدة للسوريين".

أحداث ٨ ديسمبر في سوريا

وأعلن الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية، في بيان اليوم الأحد، تاريخ الثامن من ديسمبر من كل عام عيدًا وطنيّا لسوريا.

سقوط نظام بشار الأسد

في ذات السياق، نقل موقع أكسيوس الأمريكي عن مصادر قولها: إن الرئيس السورى بشار الأسد، توجه إلى قاعدة حميميم العسكرية بهدف نقله إلى العاصمة الروسية "موسكو".

وأوضح أكسيوس نقلًا عن مسؤولين أمريكيين، أن بشار الأسد غادر دمشق الليلة الماضية واعتقدنا أنه كان يخطط للسفر إلى روسيا.

وكان التلفزيون السوري، قد أعلن فى وقت سابق اليوم الأحد، عن سقوط نظام بشار الأسد، وذلك بعد دخول المعارضة المسلحة إلى العاصمة دمشق.

أول بيان للمعارضة المسلحة بعد دخول دمشق

وفي أول بيان لها على التلفزيون الرسمي، أعلنت المعارضة السورية “تحرير مدينة دمشق وإسقاط بشار الأسد”.

وأعلنت المعارضة في البيان إطلاق سراح جميع المعتقلين.

وكانت الفصائل المسلحة قد سيطرت على مبنى الإذاعة والتلفزيون في ساحة الأمويين بدمشق، الأحد، بينما تستعد لإلقاء أول بيان لها.

وأعلنت الفصائل بدء “عهد جديد” في سوريا متحدثة عن انتهاء حقبة سوداء في تاريخ البلد.

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