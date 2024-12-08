الكشف عن وجهة الأسد، والمعارضة تعلن الثامن من ديسمبر عيدا وطنيا لـ سوريا

سوريا، أعلن الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية، في بيان اليوم الأحد، تاريخ الثامن من ديسمبر من كل عام عيدا وطنيا لسوريا.

سقوط نظام بشار الأسد

في ذات السياق، نقل موقع أكسيوس الأمريكي عن مصادر قولها، إن الرئيس السورى بشار الأسد، توجه إلى قاعدة حميميم العسكرية بهدف نقله إلى العاصمة الروسية "موسكو" ولا مؤشرات على أنه غادر سوريا.

وأوضح أكسيوس نقلا عن مسؤولين أمريكيين، أن بشار الأسد غادر دمشق الليلة الماضية واعتقدنا أنه كان يخطط للسفر إلى روسيا.

وكان التلفزيون السوري، أعلن فى وقت سابق اليوم الأحد، عن سقوط نظام بشار الأسد، وذلك بعد دخول المعارضة المسلحة إلى العاصمة دمشق.

أول بيان للمعارضة المسلحة بعد دخول دمشق

وفي أول بيان لها على التلفزيون الرسمي، أعلنت المعارضة السورية، “تحرير مدينة دمشق وإسقاط بشار الأسد”.

وأعلنت المعارضة في البيان إطلاق سراح جميع المعتقلين.

وكانت الفصائل المسلحة سيطرت على مبنى الإذاعة والتلفزيون في ساحة الأمويين بدمشق، الأحد، بينما تستعد لإلقاء أول بيان لها.

وأعلنت الفصائل بدء “عهد جديد” في سوريا متحدثة عن انتهاء حقبة سوداء في تاريخ البلد.

بايدن يتابع الأحداث فى سوريا اليوم

من جهته أعلن البيت الأبيض، أن الرئيس الأمريكى، جو بايدن يتابع عن كثب الأحداث الاستثنائية التي تجري في سوريا، بعد إعلان فصائل المعارضة سيطرتها على العاصمة دمشق ومغادرة الرئيس بشار الأسد البلاد.

وقال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي شون سافيت في بيان، على منصات التواصل الاجتماعي، إن "بايدن وفريقه يراقبون الأحداث الاستثنائية في سوريا عن كثب وهما على اتصال دائم مع شركائنا الإقليميين".

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