محافظ المنيا يتابع جهود رصف ورفع كفاءة الطرق (صور)

أكد اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، على أهمية تكثيف الجهود لإعادة رصف الطرق ورفع كفاءة الشوارع الرئيسية والفرعية، بالإضافة إلى تسوية الطرق غير الممهدة في المراكز والقرى التابعة للمحافظة.

محافظ المنيا يتابع جهود رصف ورفع كفاءة الطرق بالمراكز

يأتي ذلك بهدف تسهيل الحركة المرورية وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، وذلك ضمن الخطة الاستثمارية للمحافظة بالتعاون مع الجهات المعنية.

الوحدة المحلية لمركز ومدينة المنيا

وفي هذا الإطار، قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة المنيا بمتابعة مشروع رصف الطريق الرئيسي الذي يبدأ من كوبرى الجلاء وينتهي عند آخر قرية صفط الخمار. هذا الطريق يخدم ثلاث قرى هي: تله، طوخ الخيل، وصفط الخمار، ويمر عبر كوبرى أبو عياد، حيث يبلغ طوله 6.660 مترًا. وقد تم توسيع الطريق من 8 إلى 9 أمتار مع وضع حوالي 4.500 متر مكعب من التربة.

الوحدة المحلية لمركز بني مزار

وفي مركز بني مزار شمال محافظة المنيا، تابعت الوحدة المحلية أعمال الرصف في حي شرق وحي غرب، حيث تم البدء في رصف شارع المعهد الديني وشارع المدشة وتقسيم شروق، وذلك بهدف تحسين كفاءة الطرق وتسهيل حركة السير أمام المواطنين.

الوحدة المحلية لمركز ومدينة ملوى جنوب المنيا

كما قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة ملوى جنوب المنيا بمتابعة رفع كفاءة طريق نواي – المحيط حتى مدخل القرية من الجهة الشمالية، مع التأكيد على استمرار العمل حتى يتم الانتهاء من جميع مداخل وطرق قرى المركز بشكل متتابع.

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