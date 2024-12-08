الأحد 08 ديسمبر 2024
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رياضة

ممدوح عباس يعد الزمالك ببناء مدرج حلمي زامورا يتسع لـ 2000 مشجع

ملعب حلمي زامورا،
ملعب حلمي زامورا، فيتو

وعد ممدوح عباس رئيس نادي الزمالك السابق، بمنح النادي هدية بناء مدرج حلمي زامورا يتسع لـ 2000 مشجع وبه مقصورة رئيسية وغرفة خلع ملابس للاعبين. 

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة البرتغالي جوزيه جوميز، لمواجهة نظيره إنيمبا النيجيري اليوم الأحد، بستاد جودسويل أكبابيو الدولي في نيجيريا، ضمن مباريات الجولة الثانية لمباريات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

تشكيل الزمالك لمواجهة إنيمبا النيجيري اليوم

ومن المتوقع أن يبدأ الزمالك المباراة بتشكيل مكون من:
حراسة المرمى: محمد عواد

خط الدفاع: محمود بنتايك وحسام عبدالمجيد وحمزة المثلوثي وعمر جابر 

خط الوسط: أحمد فتوح ودونجا ومصطفي شلبي وعبدالله السعيد وزيزو 

خط الهجوم: ناصر منسي 

موعد مباراة الزمالك وإنيمبا في الكونفدرالية 

ويلتقي الزمالك مع إنيمبا النيجيري اليوم الأحد، في السادسة مساءً بستاد جودسويل أكبابيو الدولي في نيجيريا، ضمن مباريات الجولة الثانية لمباريات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك وإنيمبا في الكونفدرالية 

وتُنقل مباراة الزمالك وإنيمبا النيجيري عبر شبكة قنوات بي إن سبورت الناقل الحصري لبطولة الكونفدرالية الأفريقية. 

 

 

الزمالك 
الزمالك، فيتو

أحمد سليمان رئيسًا لبعثة الزمالك في نيجيريا 

ويتولى أحمد سليمان عضو مجلس إدارة الزمالك، والمشرف على الكرة، رئاسة بعثة الفريق الأول لكرة القدم في نيجيريا، استعدادًا لخوض مباراة إنيمبا في بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

مشوار الزمالك في الكونفدرالية 

خاض الزمالك 3 مباريات في بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية للموسم الحالي، بواقع مباراتين في دور الـ32 ومباراة في دور المجموعات. 

وحقق الزمالك الفوز في المباريات الثلاث، حيث انتصر على البوليس الكيني في دور الـ32 ذهابا 1-0 وإيابا 2-1، فيما فاز على بلاك بولز في أول جولة بدور المجموعات 2-0.

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