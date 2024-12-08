جهاز تنمية المشروعات يطلق علامة تجارية جديدة لخدمة الشباب والاقتصاد الوطني

أعلن جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر عن إطلاق علامة تجارية جديدة خاصة به (اللوجو)مما يعد بداية وانطلاقة تواكب السياسات الجديدة للجهاز والعمل على تطوير الصورة الذهنية للوصول إلى قطاع كبير من الفئات المستهدفة خاصة الشباب وتعبر عن إسهاماته في تنمية الاقتصاد الوطني والاتصال بالخبرات العالمية.

ويأتي إطلاق العلامة التجارية الجديدة للجهاز بالتزامن مع بدء فعاليات الدورة السادسة من معرض تراثنا التي ينظمها الجهاز تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية وتبدأ يوم الخميس المقبل الموافق 12 ديسمبر بمركز مصر للمعارض الدولية.



وأكد باسل رحمي الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات أن تغيير العلامة التجارية للجهاز جاء باتفاق مجلس إدارة الجهاز برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء ورئيس مجلس إدارة الجهاز بهدف العمل على تطوير الصورة الذهنية للجهاز وخطط عمله وآليات مخاطبة العملاء والوصول إليهم بكافة المحافظات لتوعيتهم بفكر العمل الحر ومساعدتهم على بدء مشروعات جديدة أو التوسع في مشروعاتهم القائمة مما يسهم في توفير فرص عمل وتحسين مستوياتهم الاقتصادية وهو من أهم المحاور التي تتفق مع رؤية مصر 2030 والتي من بينها تحقيق نمو اقتصادي قائم على التنوع والمعرفة والتنافسية.



وأوضح رحمي أن تصميم الشعار الجديد للجهاز يعكس رؤيته المستحدثة وهى "جهاز رائد ومركز للمعرفة لتنمية وتطوير قطاع مشروعات تنافسي ومؤثر في النمو الاقتصادي الشامل المستدام" وبما يعكس خبرة الجهاز السابقة والممتدة لأكثر من 30 عاما في سوق العمل المصري نجح خلالها في المساهمة في تعميق مفهوم العمل الحر لدى الأجيال الجديدة واستفاد من خدماته آلاف المواطنين لتطوير مشروعاتهم أو البدء فيها.

وأضاف رحمي أن تغيير العلامة التجارية يعتبر بداية لمرحلة جديدة من تحديث خدمات جهاز تنمية المشروعات يليها تطوير في مختلف السياسات وخطط العمل ليستفيد منه عدد أكبر من العملاء سواء ماليا أو فنيا.



وجدير بالذكر أن تصميم الشعار الجديد لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر علي هيئة دائرية ترمز إلي الكرة الأرضية لإبراز دور شركاء التنمية لتبادل الخبرات محليا وإقليميا، لا سيما دور الجهاز فى التشبيك والذى يظهر من خلال الألوان وفتح أسواق جديدة لدعم ملف التصدير بالإضافة إلى أهمية إبراز اسم الجهاز وهويته بوضوح من خلال الشعار الجديد كما أن الألوان المستخدمة تعبر عن التوجه المستقبلي في دعم الاقتصاد الأخضر والازرق وأيضا استخدام اللون الاصفر لمخاطبة جيل الشباب ورواد الاعمال لما يتميز به من حيوية وتفاؤل ويهدف الشعار لبناء تجربة جديدة وثرية ملهمة للعملاء والمانحين.

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