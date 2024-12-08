أول صور لـ آمبر هيرد بعد إعلان حملها

آمبر هيرد، نشر موقع TMZ، صورا للممثلة آمبر هيرد، في أول ظهور لها، بعد إعلان حملها، وانتظارها لقدوم طفلها الثاني.

وشوهدت آمبر هيرد، وهي تتجول مع ابنتها البالغة من العمر 3 سنوات، أوناغ بايج، في شوارع إسبانيا، لتنضم إليها لاحقا شقيقتها آمبر ويتني هنريكيز، وطفلها الصغير أيضًا.

أكثر المشاهير المكروهين عام 2023

كشف موقع Ranker، لاستطلاعات الرأي الأشهر حول العالم، عن قائمة أكثر المشاهير المكروهين في العالم لعام 2023.

وتصدرت النساء، المراكز الأربعة الأولى، في استطلاع الرأي، فيما احتلت الممثلة الشهيرة، آمبر هيرد، المركز الأول، كأكثر شخص مكروه في عام ٢٠٢٣، وذلك بسبب محاكمتها الشهيرة مع زوجها السابق الممثل جوني ديب، التي جعلت الكثير حول العالم، يتهمونها بالكذب والخداع.

فيما احتلت الممثلة السابقة ودوقة ساسيكس حاليا، ميجان ماركل، زوجة الأمير هاري البريطاني، المركز الثاني، في قائمة أكثر المكروهين، لتأتي الإعلامية، ألين دي جينيريس، في المركز الثالث.

وفي مفاجأة غريبة من نوعها، احتلت الإعلامية الشهيرة وسيدة الأعمال، أوبرا وينفري، المركز الرابع، فيما جاء، الأمير هاري، في المركز الخامس، ليكون أعلى الرجال مراكز في قائمة المكروهين، بعد ٤ نساء.

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