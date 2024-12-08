الأحد 08 ديسمبر 2024
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ثقافة وفنون

تفاصيل سلسلة الكوميكس الجديدة الخاصة بشخصية The Thing

the Thing، فيتو
the Thing، فيتو

 Fantastic Four، أعلنت مارفل، عن إطلاقها سلسلة جديدة من قصص الكوميكس، في شهر مارس من العام المقبل.

تفاصيل كوميكس The Thing

وأوضحت مارفل، أن السلسلة الجديدة مكونة من 5 أعداد، تختص بشخصية The Thing، وتتبع قصتها Ben Grimm، وهو يبتعد عن فريق Fantastic Four، ليواجه مؤامرة إجرامية، مرتبطة بماضيه في شارع Yancy Street. 

السلسلة الجديدة من كتابة Tony Fleecs، ورسم Leonard Kirk، وستشهد مواجهات بين شخصية The Thing، وأشرار مارفل الكلاسيكيين، مثل Bullseye، وJuggernaut. 

السلسلة الجديدة ستصدر قبل طرح فيلم مارفل The Fantastic Four: First Steps، في السينمات والمقرر عرضه في يوليو المقبل.


الانتهاء من تصوير فيلم  "Fantastic Four"

أعلنت استديوهات مارفل، رسميا الانتهاء من تصوير فيلم The Fantastic Four First Steps، المقرر عرضه على شاشات السينما في يوليو 2025.

وكشف كيفن فيجي، رئيس استوديوهات مارفل، أن فيلم "Fantastic Four"، المنتظر سيكون عملًا تاريخيًا.

وأوضح فيجي في تصريحات صحفية، أن فيلم Fantastic Four ستدور أحداثه في ستينيات القرن الماضي، كما ألمح إلى أن الفيلم، سيقع في عالم موازٍ لعالم مارفل السينمائي الرئيسي، مما يفتح الباب أمام احتمالات جديدة ومثيرة في قصة الفريق الخارق.

الانتهاء من تصوير فيلم TheFantasticFour

وأكدت استديوهات مارفل، أن شركة ديزني تشعر بسعادة غامرة من النتيجة النهائية للفيلم، وبأنهم لم يكونوا واثقين من نجاح عمل لاستديوهات مارڤل بهذا الشكل منذ فيلم Endgame.

فيما كشف كيفن فيجي، رئيس استوديوهات مارفل، أن فيلم "Fantastic Four"، المنتظر سيكون عملًا تاريخيًّا.

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وأوضح فيجي في تصريحات صحفية، أن فيلم Fantastic Four ستدور أحداثه في ستينيات القرن الماضي، كما ألمح إلى أن الفيلم، سيقع في عالم موازٍ لعالم مارفل السينمائي الرئيسي، مما يفتح الباب أمام احتمالات جديدة ومثيرة في قصة الفريق الخارق.

فيلم مارفل FANTASTIC FOUR

وأعلنت مارفل عن موعد طرح فيلم FANTASTIC FOUR، في صالات العرض، والذي سيكون بتاريخ ٢ يوليو ٢٠٢٥.

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