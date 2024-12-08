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وزير الإسكان يتابع المشروعات الجاري تنفيذها بمنطقة الحزام الأخضر بمدينة 6 أكتوبر

شريف الشربيني وزير
شريف الشربيني وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية

تابع المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، مستجدات الموقف التنفيذي لمشروعات المرافق والطرق بمنطقة الحزام الأخضر على مساحة إجمالية 10200 فدان تقريبًا بمدينة 6 أكتوبر.
وأوضح المهندس شريف الشربيني، أن منطقة الحزام الأخضر تُعد أحد أهم المشروعات التنموية بمدينة 6 أكتوبر، حيث تهدف المشروعات الجاري تنفيذها بالمنطقة إلى تحويلها إلى مجتمع عمراني متكامل، من خلال إتاحة أنشطة عمرانية متكاملة، وأنشطة تجارية، وإدارية، وخدمية، وغير ذلك، مع تطوير البنية التحتية في المنطقة.
 

انتظام سير العمل وفق الجدول الزمني المحدد


وفي الإطار نفسه، تفقد المهندس محمد مصطفى، رئيس جهاز تنمية مدينة ٦ أكتوبر، الأعمال الجارية للطرق والمرافق بمنطقة الحزام الأخضر، للتأكد من انتظام سير العمل وفق الجدول الزمني المحدد، والالتزام بأعلى معايير الجودة والسلامة.
 

وتابع المهندس محمد مصطفى، في جولته، مستجدات الأعمال القائمة بالمرافق (طرق – مياه – صرف صحي – ري)، لافتًا إلى أن منطقة الحزام الأخضر تنقسم إلى المنطقة الأولى، والتي تبدأ من حوض 1 إلى حوض 16 بمساحة حوالي 4500 فدان، والمنطقة الثانية من حوض 17 إلى حوض 24، والمنطقة الثالثة من حوض 25 إلى حوض 49.
 

وأشار المهندس محمد مصطفى، إلى أن إجمالي شبكات المرافق بالمنطقة الأولى يبلغ حوالي 236 كيلومترا ويشمل: (76 كم شبكة مياه، 78 كم شبكة ري، 82 كم شبكة صرف صحي وصرف مياه الأمطار وخطوط طرد)، بجانب عدَّايات دفع موجه أسفل خطوط شركة سوميد، بالإضافة إلى شبكة طرق رئيسية وفرعية بإجمالي طول حوالي 85 كم، و5 محطات رفع صرف صحي.
 

وقال: تبلغ مساحة المنطقة الثانية بالحزام الأخضر حوالي 2200 فدان، ويشمل مشروع تنفيذ المرافق الرئيسية بالمنطقة (طرق – مياه – صرف صحي – ري) على إجمالي شبكات مرافق حوالي 138 كيلومترا (43 كم شبكة مياه، 38 كم شبكة ري، 55 كم شبكة صرف صحي وصرف مياه الأمطار)، بجانب شبكة الطرق الرئيسية والفرعية بإجمالي طول حوالي 30 كم.
 

ولفت "مصطفى" إلى أن المنطقة الثالثة للحزام الأخضر بمساحة حوالي 3500 فدان، لافتًا إلى أنه تم تخصيص 4 قطع أراضٍ من حصة هيئة المجتمعات العمرانية بالمنطقة، بمساحة 56 فدانًا، بأنشطة (عمراني متكامل - تجارى - إداري - مدرسة).
 

وفي جولته، شدد المهندس محمد مصطفى، على سرعة الانتهاء من الأعمال في المواعيد المحددة والالتزام بأقصى درجات معايير الجودة، مطالبًا فريق العمل والشركات المنفذة للمشروعات، بمواصلة الجهود المبذولة، وتحقيق الأهداف المحددة، بما يتوافق مع رؤية التنمية المستدامة للمنطقة.

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