الأحد 08 ديسمبر 2024
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أخبار مصر

تداول 19 ألف طن بضائع بموانئ البحر الأحمر

موانئ
موانئ
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تابع الفريق كامل الوزير وزير النقل، حركة تداول الحاويات واستقبال السفن بالموانئ  خلال الساعات  المنقضية بالإضافة لخريطة استقبال السفن خلال الساعات القادمة.

وشدد وزير النقل على تقديم أفضل خدمة للخطوط الملاحية والسفن فى إطار خطط رفع مستوى الخدمات المقدمة للمستخدمين.

معدل تداول الحاويات 

وأعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الاحمر أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة 11 سفينة وتم تداول 19000 طن بضائع عامة ومتنوعة، 1066 شاحنة و145 سيارة. 

شملت حركة الواردات 9000 طن بضائع، 620 شاحنة و120 سيارة فيما شملت حركة الصادرات 10000 طن بضائع، 446 شاحنة و25 سيارة.

يستعد ميناء سفاجا اليوم لاستقبال السفينة Alcudia Express بينما تغادر السفينتين دليلة وبوسيدون اكسبريس. فيما استقبل الميناء بالامس ثلاث سفن وهي بوسيدون اكسبريس، دليلة والحرية  وغادرت السفينة Alcudia Express. كما تم تداول 3000 طن بضائع و280 شاحنة بميناء نويبع من خلال رحلات مكوكية (وصول وسفرللسفينتين  آور وآيلة. 
 

وسجلت مواني الهيئة وصول وسفر 1745راكب بموانيها.

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المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر يئة موانئ البحر الأحمر هيئة موانئ البحر الاحمر المركز الاعلامي

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