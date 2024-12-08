جهاز الأهلي يحضر مباراة بوتافوجو وباتشوكا من الملعب

الأهلي ، قال مصدر داخل الأهلي إن كولر كلف بعضًا من أفراد جهازه المعاون للتواجد فى ملعب 974 بالعاصمة القطرية الدوحة لحضور مباراة باتشوكا وبوتافوجو البرازيلي المقرر لها يوم الأربعاء المقبل فى كاس انتركونتننيتال، حيث يواجه الأهلي الفائز من هذه المباراة يوم 14 من الشهر الجاري فى نصف نهائى كاس العالم للاندية.

ويحصل لاعبو الاهلي على راحة سلبية من التدريبات اليوم بعد العودة من جنوب افريقيا عقب خوض مباراة أورلاندو أمس في ثاني جولات دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

وحدد مارسيل كولر المدير الفني للأهلي بعد غد الثلاثاء موعدًا للسفر الى قطر استعدادا لخوض نصف نهائى كاس انتر كونتيننتال المحدد لها يوم 14 من الشهر الجاري امام الفائز من بطل الأمريكتين سواء باتشوكا المكسيكي او بوتافوجو البرازيلي المنتظر إقامة مباراة بينهما يوم 11 ديسمبر الجاري.

ووصلت صباح اليوم بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي إلى القاهرة قادمة من جنوب أفريقيا عقب التعادل أمام أورلاندو دون أهداف في ثاني جولات دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

أعلنت رابطة الأندية المصرية المحترفة تأجيل مباراة الأهلي وإنبي في بطولة كأس الرابطة.

وكان النادي الأهلي قد طلب في خطاب أرسله إلى رابطة الأندية المحترفة تأجيل مباراة الفريق أمام إنبي المقرر لها يوم الثلاثاء المقبل في بطولة كأس الرابطة بسبب سفره لخوض بطولة كأس إنتر كونتيننتال.

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