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ثقافة وفنون

مسلسلات رمضان 2025، كل ما تريد معرفته عن "شباب امرأة"

شباب امرأة
شباب امرأة

انتهى محمد سليمان عبد المالك من كتابة ما يقرب من 10 حلقات من مسلسل "شباب امرأة" الذى تقوم بببطولته الفنانة غادة عبدالرازق، والمقرر عرضه خلال السباق الرمضاني القادم، وقرر صناع العمل ان تكون حلقاته 15 حلقة فقط.

ويعكف كل من مخرج العمل أحمد حسن ومهندس الديكور أمير عبدالعاطي على الأنتهاء من بناء ديكور الحارة الشعبية الذي سيُصور فيه الجزء الأكبر من أحداث العمل، والمقرر تنفيذه في استوديو مصر.

وتم ترشيح الفنان سيد رجب ليقوم بشخصية الفنان الراحل عبد الوارث عسر التي قدمها في العمل السينمائي الذى يحمل نفس الأسم، ومن المحتمل تغير اسم العمل لأسم أخر حيث أن اسمه الحالي "شباب امرأة" اسم مبدئي فقط.

 

وكانت الفنانة غادة عبدالرازق قررت إعادة تقديم فيلم شباب امرأة في عمل درامي، ويقوم الكاتب محمد سليمان عبد الملك حاليا على وضع الخطوط العريضة للعمل.

 

 

قصة فيلم "شباب امرأة" وأبطاله

 فيلم شباب امرأة يعد أهم 100 فيلم في تاريخ السينما، وتقرر تحويله إلى مسلسل من بطولة غادة عبد الرازق وآخرين.

 فيلم "شباب امرأة" الذي أدت دور البطولة فيه الفنانة الراحلة تحية كاريوكا وشادية، وشكري سرحان، وعبد الوارث عسر، وسراج منير، وفردوس محمد وآخرين كان من تأليف أمين يوسف غراب، وإخراج وسيناريو وحوار صلاح أبوسيف.

 

ودارت أحداث فيلم شباب امرأة  حول أم ريفية تبيع بقرتها الوحيدة من أجل إلحاق ابنها إمام "شكري سرحان" بكلية دار العلوم، وعندما يصل إمام إلى القاهرة يستأجر غرفة بمنطقة القلعة من امرأة متسلطة تُدعى شفاعات "تحية كاريوكا" تُفتن بشبابه وحيويته وتستدرجه إلى علاقة عاطفية معها، ونتيجة لهذا يتعثر في دراسته وتتدهور صحته، وتتوالى الأحداث، وفي هذا الوقت تساعده فتاة تُدعى سلوى "شادية" يعرفها هي ووالدها منذ الصغر في التخلص من جميع مظاهر الفساد التي يعيش فيها، كما يقدم له والدها النصيحة بالابتعاد عن شفاعات، إلا أن شفاعات تكيد له المكائد في محاولة منها ليظل معها. 

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