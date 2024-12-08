"التنظيم والإدارة" يقرر مد معرض ملابس الشتاء لمدة أسبوع

استجاب الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، برئاسة الدكتور صالح الشيخ، للطلبات التي وردت إليه من العديد من موظفي الحي الحكومي بالعاصمة الإدارية بمد فترة معرض ملابس الشتاء والمفروشات والأجهزة الكهربائية ومنتجات الأسر المنتجة والحرف اليدوية والذي ينظمه الجهاز بمقره بالحي الحكومي بالدور الأول، والذي كان من المزمع أن يمتد من 24 نوفمبر إلى ٥ ديسمبر ليستمر حتى ١٢ ديسمبر الجاري.

كما تم التوجيه بمد ساعات عمل المعرض بعد مواعيد العمل الرسمية بالمؤسسات الحكومية لعدم التأثير على سير العمل والتيسير على الزميلات والزملاء في زيارة المعرض وذلك في إطار جهود الجهاز لتحسين جودة بيئة العمل داخل المؤسسات الحكومية بالعاصمة الإدارية.



كما قرر رئيس الجهاز أيضًا الاستجابة لطلب الموظفين بتنظيم معرض آخر قبيل شهر رمضان المعظم، موجها المسئولين المختصين بالجهاز ببدء العمل التحضيري لمعرض مستلزمات شهر رمضان المعظم وعيد الفطر المبارك، ليلبي احتياجات البيت المصري في هذه المناسبة الدينية العظيمة، كما وجه رئيس الجهاز أيضا بقصر المعروضات على المنتجات التي تحمل شعار "صنع في مصر"، ومنتجات الحرف التراثية؛ لتشجيع الصناعة المحلية ذات الجودة.



وجدد الدكتور صالح الشيخ، ترحيب الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة باستقبال الموظفات والموظفين، لزيارة المعرض والاستفادة بالتخفيضات الكبيرة الموجودة بالمعرض.

موظفي الجهاز الإداري بالدولة



من الجدير بالذكر، أن المعرض شهد إقبالًا كبيرًا من موظفي الجهاز الإداري بالدولة، للاستفادة من التخفيضات الكبيرة التي تصل إلى ٥٠٪ على بعض المعروضات وتزيد على ٥٠٪ في معروضات أخرى، ونظم التقسيط المتاحة.

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