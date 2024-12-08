الأحد 08 ديسمبر 2024
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رياضة

مواعيد مباريات اليوم في دوري أبطال أفريقيا والدوريات الأوروبية والعربية والقنوات الناقلة

الزمالك، فيتو
الزمالك، فيتو

مباريات اليوم، تقام اليوم الأحد عدد من المباريات القوية والهامة في مختلف البطولات والدوريات، وأبرزها دوري أبطال أفريقيا والكونفدرالية الأفريقية والدوري الإنجليزي، وغيرها من البطولات والمسابقات القوية.

وتقام اليوم الأحد المباريات التالية:

مباريات اليوم في دوري أبطال أفريقيا

دجوليبا × بيراميدز - 6 مساء | بي إن سبورت 7

الهلال السوداني × مازيمبي - 9 مساء | بي إن سبورت 6

مباريات اليوم في الكونفدرالية الأفريقية

أورابا يونايتد × أسيك أبيدجان - 3 عصرا | بي إن سبورت 7

ستيلينبوش × نهضة بركان - 3 عصرا | بي إن سبورت 6

ديسبورتيفو دا لوندا سول × ستاد مالي - 3 عصرا

أنيمبا × الزمالك - 6 مساء | بي ان سبورت 6

برافوس دي ماكيس × الصفاقسي التونسي - 6 مساء

دياراف داكار × اتحاد العاصمة - 6 مساء | بي إن سبورت 8

شباب قسنطينة × سيمبا - 6 مساء

بلاك بولز × المصري البورسعيدي - 9 مساء | بي إن سبورت 7

مباريات اليوم في الدوري الإنجليزي

ليستر سيتي × برايتون - 4 مساء | بي إن سبورت 2

فولهام × أرسنال - 4 مساء | بي إن سبورت 1

إيبسويتش تاون × بورنموث - 4 مساء | بي إن سبورت 1 اكسترا

توتنهام هوتسبير × تشيلسي - 6:30 مساء | بي إن سبورت 1

مباريات اليوم في الدوري الإسباني

ديبورتيفو ليجانيس × ريال سوسيداد - 3 عصرا | بي إن سبورت 3

أتلتيك بلباو × فيا ريال - 5:15 عصرا | بي إن سبورت 3

أوساسونا × ألافيس - 7:30 مساء | بي إن سبورت 3

أتلتيك بلباو × أشبيلية - 10 مساء | بي إن سبورت 3

مباريات اليوم في الدوري الفرنسي

لانس × مونبيليه - 4 عصرا | بي إن سبورت 4

نانت × رين - 6 مساء | بي إن سبورت 3 أكسترا

ستراسبورج × ريمس - 6 مساء | بي إن سبورت 4

سانت اتيان × مارسيليا - 9:45 مساء | بي إن سبورت 4

مباريات اليوم في الدوري الإيطالي

فيورنتينا × كالياري - 1:30 ظهرا

هيلاس فيرونا × إمبولي - 4 عصرا

فينيزيا × كومو - 7 مساء

نابولي × لاتسيو - 9:45 مساء

مباريات اليوم في الدوري الإماراتي

الوصل × البطائح - 2:45 ظهرا

خورفكان × شباب الأهلي - 2:45 ظهرا

عجمان × الشارقة - 5:30 مساء

النصر الإماراتي × دبا الحصن - 5:30 مساء

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دوري أبطال أفريقيا الكونفدرالية الأفريقية الدوري الانجليزي بيراميدز الزمالك

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