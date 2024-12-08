الأحد 08 ديسمبر 2024
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ثقافة وفنون

صلاح عبد الله ينعى زوج بدرية طلبة بكلمات مؤثرة

صلاح عبد الله وبدرية
صلاح عبد الله وبدرية طلبة، فيتو

نعى الفنان صلاح عبد الله زوج الفنانة بدرية طلبة بكلمات مؤثرة الذي توفي منذ قليل.

وفاة زوج بدرية طلبة 

وقال الفنان صلاح عبد الله من خلال موقع “فيس بوك”: “لاحول ولاقوة إلا بالله وإنا لله وإليه راجعون.. بس الخبر تعبني قوي يا صديق البدايات الصعبة يا طيب يا مكافح يا نبيل يا أصيل.. أرجوكم الفاتحة والدعاء مصطفى سالم”.

وكانت الفنانة بدرية طلبة، قد أعلنت وفاة زوجها بالساعات الأولى من صباح اليوم الأحد 8 ديسمبر، وذلك عبر حسابها الرسمي على "فيسبوك".

وقالت بدرية طلبة: "أبو بناتي مصطفى سالم في ذمة الله، وأنا برا مصر أول مصر وأبلغكم بميعاد الدفنة في الإسكندرية، دعواتكم بالرحمة والمغفرة".

 

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زوج بدرية طلبة وفاة زوج بدرية طلبة الفنان صلاح عبدلله

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