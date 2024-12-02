يوفنتوس يفرط في الفوز أمام ليتشي بالدوري الإيطالي

فرط يوفنتوس في فوزه أمام مضيفه ليتشي، بعدما تلقى هدفا قاتلا بالثواني الأخيرة، ليتعادل (1-1)، باللقاء الذي أقيم في الجولة 14 من الدوري الإيطالي.

تعادل يوفنتوس مع ليتشي



أحرز أندريا كامبياسو ظهير السيدة العجوز يوفنتوس هدف فريقه بالدقيقة 68، فيما عادل أنتي ريبيتش النتيجة لليتشي بالدقيقة 90+3.

وصل يوفنتوس للنقطة 26 بالمركز السادس بجدول الترتيب، فيما قفز ليتشي للمركز السادس عشر برصيد 13 نقطة.

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