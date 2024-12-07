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رياضة

صن داونز يخطف نقطة ثمينة من مضيفه الجيش الملكي بدوري أبطال أفريقيا

صن داونز والجيش الملكي
صن داونز والجيش الملكي

تعادل فريق الجيش الملكي المغربي مع ضيفه ماميلودي صنداونز الجنوب أفريقي بنتيجة 1-1 في المباراة التي جمعتهما على ملعب بن أحمد العبدي ضمن منافسات الجولة الثانية من مجموعات كأس دوري أبطال أفريقيا.

أهداف مباراة الجيش الملكي المغربي وماميلودي صنداونز الجنوب أفريقي

افتتح التسجيل إيكرام راينيرز لـ صنداونز في الدقيقة 66، فيما تعادل للجيش الملكي اللاعب ربيع حريمات في الدقيقة 74.

بهذه النتيجة يحتل الجيش الملكي صدارة مجموعته في دوري أبطال أفريقيا برصيد 4 نقاط فيما يأتي صن داونز بالمركز الثاني برصيد نقطتين.

الرجاء المغربي يتعادل مع مانييما يونيون 1/1 في دوري أبطال إفريقيا 

وفي نفس المجموعة، تعادل فريق الرجاء المغربي مع نظيره مانييما يونيون بنتيجة 1/1 في المباراة التي جمعت بينهما اليوم السبت في الجولة الثانية من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال إفريقيا

وسجل يونس نجاري هدف الرجاء الأول في الدقيقة 17 من عمر الشوط الأول، بينما تعادل لفريق مانييما يونيون عن طريق جوزيف باكاسو في الدقيقة 79. 

المجموعة الثانية في دوري أبطال أفريقيا

ويتواجد فريق الرجاء المغربي  ومانييما يونيون في المجموعة الثانية بدوري أبطال إفريقيا رفقة كل من صن داونز والجيش الملكي.

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دوري أبطال أفريقيا صن داونز مباراة الجيش الملكي المغربي وماميلودي صنداونز الجيش الملكي المغربي وماميلودي صنداونز

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