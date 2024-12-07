مصر تنفي حثها الرئيس السوري على مغادرة البلاد وتشكيل حكومة في المنفى

نفت جمهورية مصر العربية -بشكل قاطع- ما أوردته صحيفة Wall Street Journal بأن مسئولين مصريين حثوا الرئيس السوري على مغادرة البلاد وتشكيل حكومة في المنفى.

وأكدت وزارة الخارجية في بيان لها أن تلك المعلومات لا أساس لها من الصحة جملة وتفصيلًا.

ودعت مصر كافة وسائل الإعلام إلى تحري الدقة فيما يُنشَر من معلومات.

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