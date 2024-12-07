السبت 07 ديسمبر 2024
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خارج الحدود

مصر تنفي حثها الرئيس السوري على مغادرة البلاد وتشكيل حكومة في المنفى

بدر عبد العاطى وزير
بدر عبد العاطى وزير الخارجية، فيتو

نفت جمهورية مصر العربية -بشكل قاطع- ما أوردته صحيفة Wall Street Journal بأن مسئولين مصريين حثوا الرئيس السوري على مغادرة البلاد وتشكيل حكومة في المنفى.

وأكدت وزارة الخارجية في بيان لها أن تلك المعلومات لا أساس لها من الصحة جملة وتفصيلًا.

ودعت مصر كافة وسائل الإعلام إلى تحري الدقة فيما يُنشَر من معلومات.

بيان عاجل من الخارجية بشأن أوضاع المصريين في سوريا

وزير الخارجية يشدد على موقف مصر الثابت والداعم للدولة السورية

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بشار الأسد الرئيس السوري سوريا

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