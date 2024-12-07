الأحد 08 ديسمبر 2024
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رياضة

رينارد يعلن قائمة السعودية في كأس خليجي 26

السعودية
السعودية

أعلن هيرفي رينارد، مدرب المنتخب السعودي، قائمة الأخضر التي ستنضم إلى معسكر الرياض استعدادًا لخوض منافسات كأس الخليج 26 بدولة الكويت.

 

قائمة السعودية


وتنطلق منافسات خليجي 26 في الفترة من 21 ديسمبر من الشهر الجاري حتى 3 يناير من العام المقبل.
    

ويلعب الأخضر في مجموعة تضم معه منتخبات العراق واليمن والبحرين.


وجاءت قائمة المنتخب السعودي التي اختارها هيرفي رينارد لمعسكر الرياض على النحو التالي:


 محمد العويس، أحمد الكسار، محمد اليامي، نواف العقيدي، ياسر الشهراني، علي البليهي، عبدالإله العمري، علي لاجامي، حسان التمبكتي، مهند الشنقيطي، سلطان الغنام، نواف بوشل، ناصر الدوسري، عبدالإله المالكي، عبدالله الخيبري، مصعب الجوير، عبدالملك العييري، محمد كنو، سالم الدوسري، عبدالله الحمدان، أيمن فلاته، عبدالعزيز العثمان، هارون كمارا، عبدالله رديف، محمد القحطاني، فراس البريكان، صالح الشهري.

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