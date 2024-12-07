تشييع جثمان الطالب الغريق بالغربية وسط حزن شديد

شيّع المئات من أهالي مدينة المحلة الكبرى في محافظة الغربية جنازة الطالب الذي توفي غرقًا أثناء الإستحمام مع أصدقائه ببحر شبين حيث شارك في الجنازة زملاؤه وأهالي المدينة، وسط أجواء من الحزن.

حالة حزن شديد بين أسرة وأصدقاء الطالب خلال مراسم التشييع

وسادت حالة من الحزن الشديد بين أسرة وأصدقاء الطالب خلال مراسم التشييع، وشهدت الجنازة انهيار عدد من زملائه، فيما استقبلت الأسرة العزاء من المعزين.

وكانت الجهات الأمنية بـ محافظة الغربية قد صرّحت بدفن جثمان الطالب المتوفي، بعد إنهاء الإجراءات القانونية اللازمة وسماع أقوال أسرته وزملائه، حيث تسلّمت الأسرة الجثمان لدفنه بمقابر العائلة.

ملقى بالقرب من إحدى الترع المجاورة للمسجد

بداية الواقعة بتلقى الأجهزة الأمنية بـ محافظة الغربية بلاغ من أحد المواطنين بعد رؤيته للجثمان الذي كان ملقى بالقرب من إحدى الترع المجاورة للمسجد.

التأكد من وفاة الشاب غرقًا

انتقلت قوة من الشرطة وقوات الإنقاذ النهري بـ محافظة الغربية إلى موقع الحادث، حيث تم التأكد من وفاة الشاب غرقًا، وتم انتشال الجثمان.

التحقيقات الأولية

وأكدت التحقيقات الأولية أن الشاب لم يكن من سكان المنطقة، وتم التعرف عليه من خلال أوراقه الثبوتية التي كانت بحوزته ويدعي "أحمد إبراهيم شحاتة" طالب بالصف الثاني الإعدادي ويُعتقد أنه تعرض لحادث غرق قبل العثور عليه في تلك المنطقة.

تم نقل الجثمان إلى مشرحة المستشفى العام تحت إشراف النيابة العامة، التي بدأت تحقيقاتها لمعرفة ملابسات الحادث كما تم استدعاء الطب الشرعي لتحديد سبب الوفاة بدقة.

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