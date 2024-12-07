السبت 07 ديسمبر 2024
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سياسة

"دفاع البرلمان" تكشف عن مقترح لاستبدال خاتم شعار الجمهورية بآخر إلكتروني

مجلس النواب، فيتو
مجلس النواب، فيتو

قال اللواء إبراهيم المصري، وكيل لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، إن الدولة انتبهت لجرائم التزوير، وخصصت إدارة كاملة في تكنولوجيا المعلومات لاكتشاف أي تزوير.

 

جريمة تزوير الأختام الرسمية 

وأشار وكيل دفاع البرلمان، إلى أن التزوير وتقليد الأختام جريمة تُشكل تحديات غير مسبوقة بسبب التقنيات المتقدمة.

مقترح بمجلس النواب لاستبدال خاتم شعار الجمهورية 

وأضاف خلال تصريحات تليفزيونية ببرنامج “حقك مع المشاكس” الذي يقدمه الإعلامي هيثم بسام، بقناة "القاهرة والناس"، أن هناك اقتراحًا مقدما في مجلس النواب لاستبدال خاتم شعار الجمهورية التقليدي بختم إلكتروني، لمواجهة التزوير الذي يحدث بسبب التطور السريع الذي يُشكل تحديًا غير مسبوق.

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تزوير خاتم شعار الجمهورية

وأوضح أن تزوير خاتم شعار الجمهورية يُلحق ضررًا غير عادي بالدولة، والوصول للجاني أمر ليس سهلًا، مشيرًا إلى أن مصر تعمل على الاستفادة من تجارب الدولة المتقدمة لمنع تزوير الأختام.

 

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