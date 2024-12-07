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رياضة

يوفنتوس يتعادل أمام بولونيا 2/2 بالدوري الإيطالي

يوفنتوس
يوفنتوس

تعادل فريق يوفنتوس مع نظيره بولونيا بنتيجة 2ـ2 في المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم السبت، على ملعب أليانز ستاديوم، ضمن لقاءات الجولة الـ 15 ضمن مسابقة الدوري الإيطالي.

وسجل هدفي فريق يوفنتوس، تيون كوبمينرز في الدقيقة 60 وصامويل جيرمان كيندويلو في الدقيقة 90 + 2، بينما سجل هدفي بولونيا، دان ندوي في الدقيقة 30 وتوماسو بوبيجا في الدقيقة 52.
 

تشكيل يوفنتوس أمام بولونيا 

جاء تشكيل يوفنتوس كالتالي: بيرين - دانيلو - جاتي - كالولو - كامبياسو - لوكاتيلي - فاجيولي - كونسيساو - كوبمينرز - وياه - فلاهوفيتش.
 

تشكيل بولونيا أمام يوفنتوس

فيما جاء تشكيل بولونيا كالتالي: سكوروبسكي - هولم - بوكيما - لوكيمي - ميراندا - فريلير - بوبيجا - ندوي - أودجارد - دومينجيز - كاسترو.

ترتيب يوفنتوس وبولونيا في الدوري الإيطالي 

وبتلك النتيجة يحتل يوفنتوس المركز السادس في جدول ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 27 نقطة، فيما يأتى بولونيا فى المركز الثامن برصيد 22 نقطة.

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