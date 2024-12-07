السبت 07 ديسمبر 2024
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هل توقف السعودية تأشيرات الزيارة للمصريين قبل رمضان؟غرفة السياحة ترد (فيديو)

السعودية، فيتو
السعودية، فيتو

قال المهندس إيهاب عبد العال عضو غرفة شركات السياحة: إنه تم اتخاذ إجراءات حاسمة لمنع تكرار أزمة الحج التى حدثت في العام الماضي، مشيرًا إلي أن هناك 200 ألف شخص سافروا لأداء فريضة الحج العام الماضي بتأشيرات زيارة  .

وقف تأشيرات الزيارة الشخصية للمصريين

وتوقع "عبد العال" خلال تصريحات تليفزيونية ببرنامج "صالة التحرير" المذاع على قناة "صدى البلد": إعلان السعودية قرارا بوقف إصدار تأشيرات الزيارة الشخصية للمصريين قبل بدء شهر رمضان المقبل، لضمان منع أي تجاوزات خلال موسم الحج المقبل.
 

سلوك المصريين قبل رمضان

وأشار إلي أن بعض المواطنين كانوا يأخذون تأشيرة الزيارة لأداء عمرة رمضان ثم التخلف لما بعدها والبقاء بالسعودية انتظارا لموسم الحج.

ولفت إلي أن هناك حملات توعوية تقوم بها وزارتا الأوقاف والسياحة لمنع تكرار أزمة الحج بالعام الماضي 
 

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أسعار الحج

وأشار إلي أن أسعار الحج الجوي تتراوح ما بين 240 ألف جنيه إلي 550 ألف جنيه كحد أقصى، مع إمكانية تخفيض القيمة إلي 10%، أما الحج السياحي البري فيصل إلي 225 ألف جنيه.

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شركات السياحة موسم الحج السعودية تأشيرات الزيارة الشخصية أسعار الحج أزمة تأشيرات الحج

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