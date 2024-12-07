السبت 07 ديسمبر 2024
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خارج الحدود

البنتاجون: لا تغيير في وضع القوات الأمريكية المتمركزة بسوريا

القوات الأمريكية
القوات الأمريكية في سوريا، فيتو

نقلت شبكة "سي إن إن" في تقرير لها،عن مسئول أمريكي  قوله:" إن وزارة الدفاع (بنتاجون) لم تضع خططا لتغيير وضع قواتها في سوريا، مؤكدة انتظار رؤية ما سيحدث".

ترامب يحذر من تورط أمريكا في الحرب السورية

وأضاف المسؤول الأمريكي في حديثه مع شبكة سي إن إن:" أن نظام الرئيس بشار الأسد قد يفقد مظاهر السلطة بحلول نهاية الأسبوع المقبل".

وفي السياق ذاته قال الرئيس المنتخب دونالد ترامب، اليوم السبت، إن الولايات المتحدة لا ينبغي أن تكون متورطة في الصراع السوري، حيث تهدد قوات المعارضة حكومة الرئيس بشار الأسد.

وكتب  ترامب على حسابه بمنصة تروث سوشيال:"سوريا في حالة فوضى، لكنها ليست صديقتنا، ويجب ألا تكون للولايات المتحدة أي علاقة بها. هذا ليس صراعنا. دع الأمور تسير بطريقتها. لا تتورطوا!".

 وفي وقت سابق من اليوم السبت قالت هيئة البث الإسرائيلية، في تقرير لها اليوم السب، إن تل أبيب تستعد لانهيار نظام الرئيس السوري  بشار الأسد.

إسرائيل تستعد لسيناريو سقوط الرئيس السوري 

ونقلت هيئة البث الإسرائيلية عن مصادر أمنية في جيش الاحتلال قولها:" إنها لا تلاحظ تدخلا ملموسا من إيران أو روسيا أو حزب الله في سوريا".

وفي وقت سابق من اليوم السبت، قال المرصد السوري لحقوق الإنسان إن القوات السورية أخلت مواقعها في محافظة القنيطرة عند الحدود مع إسرائيل، لتنضم إلى مناطق باتت خارج سيطرة السلطات في غضون أيام إثر هجوم غير مسبوق للفصائل المعارضة.

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ترامب أمريكا بنتاجون سوريا

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