السبت 07 ديسمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

ترامب يختار مقربا من ماسك لتولي منصب بارز

ترامب، فيتو
ترامب، فيتو

يخطط الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب لتعيين ديفيد ساكس، أحد المقربين من إيلون ماسك، في منصب قيصر العملات المشفرة والذكاء الاصطناعي.

ويشير هذا الاختيار إلى النفوذ المتزايد لقادة التكنولوجيا والموالين لهم في الإدارة الأمريكية الجديدة، وفق صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية.

 

صناعة التكنولوجيا الأمريكية

وأشارت الصحيفة إلى أن ساكس كان من أوائل المؤيدين الصريحين لترامب في وادي السيليكون (مركز صناعة التكنولوجيا الأمريكية)، وهي المنطقة التي تميل عادةً إلى الديمقراطيين.

واستضاف ساكس حملة لجمع التبرعات لترامب في سان فرانسيسكو في يونيو الماضي، جمعت أكثر من 12 مليون دولار للحملة.

واجتذبت الحملة العديد من المديرين التنفيذيين للعملات المشفرة والمستثمرين في مجال التكنولوجيا.

وكان بعض الحاضرين يشعرون بالقلق من أن أمريكا قد تفقد قدرتها التنافسية في المجالات الناشئة مثل الذكاء الاصطناعي بسبب الإفراط في التنظيم.

وغالبًا ما استخدم ساكس البودكاست الخاص به "أول إن" لبث دعمه لقضية الجمهوريين.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الإدارة الأمريكية الجديد الادارة الامريكية الجديدة الرئيس الأمريكى الذكاء الاصطناعي الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب دونالد ترامب

مواد متعلقة

سي إن إن تكشف المبلغ الذي أنفقه ماسك على حملة ترامب الرئاسية

ترامب يرشح السناتور السابق ديفيد بيرديو لمنصب سفير الولايات المتحدة في الصين

لافروف: ترامب رجل قوي وودود لكن هذا لا يعني أنه مؤيد لروسيا

الأكثر قراءة

ولد في السعودية وهاجر إلى سوريا ورأسه يساوي 10 ملايين دولار، من هو الجولاني؟

إصابة 6 أشخاص بينهم ضابط ومعاون شرطة في حريق عمارتين بأسوان وإجراء عاجل من المحافظ

تحذير من هذه الظاهرة الجوية غدا على الطرق

بكام سعر كيلو السكر في السوق اليوم الجمعة؟

تعرف على التحويلات المرورية بعد الغلق الكلي لمحور 26 يوليو لمدة 7 أشهر

اتحاد جدة يحسم الكلاسيكو أمام النصر بالضربة القاضية (فيديو)

باريس سان جيرمان يتعادل سلبيا مع أوكسير ويستمر في صدارة الدوري الفرنسي

مسلسل "ساعته وتاريخه" يتصدر قائمة التريند على اليوتيوب

منوعات

المزيد

روسيا تحبط محاولة تهريب كمية كبيرة من الكوكايين إلى أوروبا

زوجة مغربية تتهم زوجها رسميا بالاغتصاب

بالدبس المغلي،أغرب محاولة انتحار لـ فران في تركيا

بيع ساعة جمال عبد الناصر بـ 840 ألف دولار (فيديو)

المزيد

خدمات

المزيد

سعر النحاس في السوق اليوم الجمعة 06- 12- 2024

بكام سعر كيلو السكر في السوق اليوم الجمعة؟

سعر الألومنيوم في السوق المحلية اليوم الجمعة 6- 12- 2024

سعر طن القصدير بالبورصات العالمية اليوم الجمعة 06- 12- 2024

المزيد

انفوجراف

مباريات الأسبوع، الأهلي مع أورلاندو.. الزمالك ضد إنيمبا.. ليفربول أمام جيرونا (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان الفجر اليوم السبت 7 - 12- 2024 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم السبت 7 - 12- 2024 في القاهرة والمحافظات

تفسير حلم التكبير في المنام وعلاقته بالانتصار على الأعداء

المزيد
الجريدة الرسمية