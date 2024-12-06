ترامب يختار مقربا من ماسك لتولي منصب بارز

يخطط الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب لتعيين ديفيد ساكس، أحد المقربين من إيلون ماسك، في منصب قيصر العملات المشفرة والذكاء الاصطناعي.

ويشير هذا الاختيار إلى النفوذ المتزايد لقادة التكنولوجيا والموالين لهم في الإدارة الأمريكية الجديدة، وفق صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية.

صناعة التكنولوجيا الأمريكية

وأشارت الصحيفة إلى أن ساكس كان من أوائل المؤيدين الصريحين لترامب في وادي السيليكون (مركز صناعة التكنولوجيا الأمريكية)، وهي المنطقة التي تميل عادةً إلى الديمقراطيين.

واستضاف ساكس حملة لجمع التبرعات لترامب في سان فرانسيسكو في يونيو الماضي، جمعت أكثر من 12 مليون دولار للحملة.

واجتذبت الحملة العديد من المديرين التنفيذيين للعملات المشفرة والمستثمرين في مجال التكنولوجيا.

وكان بعض الحاضرين يشعرون بالقلق من أن أمريكا قد تفقد قدرتها التنافسية في المجالات الناشئة مثل الذكاء الاصطناعي بسبب الإفراط في التنظيم.

وغالبًا ما استخدم ساكس البودكاست الخاص به "أول إن" لبث دعمه لقضية الجمهوريين.

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