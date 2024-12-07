السبت 07 ديسمبر 2024
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جمعت 200 مليون جنيه، القبض على مستريحة طنطا بعد هروبها لدبي

القبض على مستريحة
القبض على مستريحة مركز طنطا, فيتو

تمكنت الأجهزة الأمنية بـ محافظة الغربية، بالتنسيق مع وزارة الخارجية، من ضبط "ضحى الجزار" المعروفة إعلامية بمستريحة مركز طنطا، وذلك بعد هروبها إلى دبى بدولة الإمارات.

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وتم التحفظ عليها بمركز شرطة طنطا، عقب ترحيلها عبر مطار برج العرب بالإسكندرية، إلى قسم العجمى، ومنه إلى مركز شرطة طنطا.

وكان اللواء أيمن عبدالحميد مدير أمن الغربية تلقى إخطارا من اللواء عاصم مدير مباحث الغربية، يفيد بقيام الرائد محمد العسال رئيس مباحث مركز طنطا بالتحفظ على " ضحى الجزار" المشهورة إعلاميا بمستريحة مركز طنطا والمطلوب ضبطها وإحضارها فى عدة قضايا نصب. 

وكذلك صدر أحكام ضدها منها في القضايا تحت أرقام 21227 لسنة 2024 جنح مركز طنطا، 22055 لسنة 2024 جنح مركز طنطا،  23069 لسنة 2024 جنح مركز طنطا، 28049 لسنة 2024 جنح مركز طنطا، وغيرها من الأحكام.

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