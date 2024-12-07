السبت 07 ديسمبر 2024
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رياضة

"بث مباشر" افتتاح متحف نادي الزمالك الجديد بحضور الرموز

متحف الزمالك
متحف الزمالك

افتتح مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة الكابتن حسين لبيب، اليوم السبت، متحف نادي الزمالك الجديد، الذي تكفل بإنشائه رجل الأعمال هاني برزي عضو المجلس.

افتتاح متحف نادي الزمالك 

وقام مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة الكابتن حسين لبيب بدعوة العديد من رموز النادي الكبار الذين خدموا الكيان على مدار التاريخ، وذلك من أجل حضور مراسم افتتاح المتحف الجديد داخل مقر القلعة البيضاء.

ومن المقرر أن يفتح متحف نادي الزمالك أبوابه أمام أعضاء الجمعية العمومية اعتبارًا من غد الأحد الموافق ٨ من شهر ديسمبر.

ويأتي افتتاح المتحف الجديد لنادي الزمالك، ضمن سياسة مجلس الإدارة خلال الفترة الماضية بتطوير وإنشاء العديد من الخدمات التي تليق بأعضاء نادي الزمالك.

وعرضت الصفحة الرسمية لنادي الزمالك عبر فيس بوك بثا مباشرا لمراسم افتتاح متحف نادي الزمالك الجديد.

فيما يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة البرتغالي جوزيه جوميز، لمواجهة نظيره إنيمبا النيجيري غدا الأحد  بإستاد جودسويل أكبابيو الدولي في نيجيريا، ضمن مباريات الجولة الثانية لمباريات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية.

 

مشوار الزمالك في الكونفدرالية

خاض الزمالك 3 مباريات في بطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية للموسم الحالي، بواقع مباراتين في دور الـ32 ومباراة في دور المجموعات.

وحقق الزمالك الفوز في المباريات الثلاث، حيث انتصر على البوليس الكيني في دور الـ32 ذهابا 1-0 وإيابا 2-1، فيما فاز على بلاك بولز في أول جولة بدور المجموعات 2-0.

 

موعد مباراة الزمالك وإنيمبا في الكونفدرالية

ويلتقي الزمالك مع إنيمبا النيجيري غدا الأحد الموافق 8 ديسمبر الجاري في السادسة مساءً باستاد جودسويل أكبابيو الدولي في نيجيريا، ضمن مباريات الجولة الثانية لمباريات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية.

 

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك وإنيمبا في الكونفدرالية 

تنقل مباراة الزمالك وإنيمبا النيجيري عبر شبكة قنوات بي إن سبورت الناقل الحصري لبطولة الكونفدرالية الإفريقية. 

 

أحمد سليمان رئيسًا لبعثة الزمالك في نيجيريا

وقرر مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة الكابتن حسين لبيب تولي أحمد سليمان عضو مجلس الإدارة والمشرف على الكرة رئاسة بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالزمالك في مباراة إنيمبا. 

الزمالك 
الزمالك، فيتو

فوز الزمالك على غزل المحلة

وفاز فريق الزمالك على غزل المحلة برباعية دون رد، في المباراة التي أقيمت بينهما على ستاد غزل المحلة في الجولة الرابعة لمسابقة الدوري الممتاز، ليرفع الأبيض رصيده إلى 9 نقاط.

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