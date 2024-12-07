غزل المحلة يستعد لـ إعلان تعيين شوقي غريب مديرًا فنيًا للفريق

اقتربت إدارة نادي غزل المحلة، من إعلان تعيين الكابتن شوقي غريب مديرًا فنيًا لفريق كرة القدم، خلفًا لـ أحمد عيد عبد الملك، وذلك في خطوة تهدف إلى تعزيز الأداء الفني للفريق، وتحقيق نتائج متميزة في المنافسات المقبلة.

خطة النادي لتطوير أداء الفريق بتعيين شوقي غريب

ويأتي تعيين الكابتن شوقي غريب الذي يعد من الأسماء البارزة في مجال التدريب، ضمن خطة النادي لتطوير الفريق والارتقاء بمستوى اللاعبين في الفترة المقبلة.

كما استقرت أيضا إدارة غزل المحلة على تعيين "محمد شوقي" مدربًا عامًا و"أشرف شيحه" مدربًا مساعدًا والإبقاء على "محمود شفيق" مدربًا لحراس المرمى.

فيما أكد مصدر داخل إدارة النادي أن تعيين شوقي غريب جاء في إطار سعي النادي المستمر لتحقيق الأفضل في المنافسات المحلية، ودعمًا للطاقات الفنية التي ستساهم في تقديم مستويات عالية في الفترة المقبلة.

شوقي غريب.. خبرة واسعة في مجال التدريب

يذكر أن الكابتن شوقي غريب يمتلك خبرة واسعة في مجال التدريب، ويعد أحد الأسماء اللامعة في عالم كرة القدم المصرية، ما يجعله خيارًا مثاليًا لقيادة فريق غزل المحلة نحو المزيد من النجاحات.

شوقي غريب بدأ مسيرته مع الكرة في نادي غزل المحلة في عصره الذهبي وانضم للمنتخب وهو يناهز الـ17 ربيعا مع جيل العمالقة.

شوقي غريب فرض نفسه على المنتخبات الوطنية فى أواخر السبعينيات وحقبة الثمانينيات، وكان من أفضل لاعبى خط الوسط، وشارك فى 84 مباراة دولية مع المنتخب الوطنى، سجل خلالها 4 أهداف ليحجز لنفسه مكانًا وسط الكبار داخل المنتخب الوطنى الأول بين لاعبى القطبين الكبيرين الأهلى والزمالك.

شوقي غريب كابيتانو المنتخب من خارج القطبين

كما حفر شوقي غريب نجم منتخب مصر والمحلة السابق والمدير الفني السابق لمنتخب مصر الأول والمنتخب الأولمبي، اسمه بأحرف من نور في سجلات الكرة المصرية لاعبا ومدربا.

وحمل شوقي غريب شارة القيادة لمنتخب مصر برغم أنه من خارج القطبين الأهلي والزمالك، بعد صولاته وجولاته مع نادي غزل المحلة "قلعة الفلاحين" أحد الأندية الشعبية الكبيرة في الكرة المصرية ومع منتخب مصر.

شوقي غريب تواجد قائدا للمنتخب الوطني في عهد المدرب الأجنبي مايكل سميث وفي وجود لاعبين من الأهلي والزمالك أمثال أحمد شوبير وربيع ياسين وجمال عبدالحميد وحمادة صدقي.

بداية مسيرة شوقي غريب مع التدريب

بدأ الكابتن شوقى غريب مسيرته المميزة في عالم التدريب مع منتخب مصر تحت 20 سنة منذ عام 2000 حتى 2001 وتحت 21 سنة من 2001 حتى 2004، وفى نفس الموسم تولى تدريب الاتحاد السكندرى.

وجاءت بعد ذلك المرحلة الهامة مع المنتخب الأول بعدما تولي منصب المدرب العام للمنتخب الأول مع المعلم حسن شحاته فى عام 2005، ويستمر حتى عام 2011، ليحصد ثلاث بطولات أمم أفريقيا على التوالى 2006 و2008 و2010.

شوقي غريب ملك البرونز

شوقى غريب حصد أفضل إنجاز رياضي مصرى فى كرة القدم على المستوى العالمى عندما فاز ببرونزية كأس العالم للشباب التى أقيمت بالأرجنتين 2001 وحقق نتائج مذهلة وسط كبار منتخبات العالم مع مجموعة من اللاعبين الواعدين الصاعدين وقتها أمثال وائل رياض ومحمد اليمانى ومحمد زيدان ومحمد شوقى وحسين أمين وأبو المجد مصطفى ومحمد العتراوى وجمال حمزة وأمير عزمى مجاهد وأحمد سمير ومحمد محسن أبو جريشة ورضا شحاتة ومحمود محمود ومحمد عبد الواحد ومحمد صبحى وأحمد أبو مسلم وحسام غالى وشريف إكرامى ووائل زنجا وغيرهم.

وجاءت عودة شوقى غريب لتدريب الأندية بعد انتهاء تجربة المنتخب الوطنى ليبدأ مع سموحة ويستمر مع الفريق السكندرى حتى عام 2013، وتولى بعد ذلك قيادة الإسماعيلى ثم عاد شوقى غريب إلى المنتخبات الوطنية ليتولى تدريب المنتخب الوطنى الأول حتى 25 فبراير 2015 وفى نفس الموسم قاد فريق الإنتاج الحربى، وحقق معه نتائج ممتازة حتى عام 2017، قبل أن يرحل عن الفريق ليتولى قيادة المنتخب الأولمبى فى 25 يناير 2018.

التتويج بكأس الأمم الأفريقية تحت 23 سنة

وقاد شوقي غريب منتخب مصر الأولمبى للتتويج بكأس الأمم الأفريقية تحت 23 عامًا للمرة الأولى فى تاريخه بعد فوزه على منافسه منتخب كوت ديفوار بهدفين مقابل هدف، واحتفت الجماهير المصرية بالفراعنة الصغار الذين عوضوا إخفاق المنتخب الأول فى كأس الأمم الأفريقية 2019 التى استضافتها مصر.

وفاز لاعبو منتخب مصر بكافة الألقاب الفردية فى البطولة، ففاز قائد المنتخب رمضان صبحى بجائزة أفضل لاعب، وفاز الحارس محمد صبحى بجائزة أفضل حارس مرمى، أما المهاجم مصطفى محمد فحصل على جائزة الهداف بعد تسجيله أربعة أهداف بالبطولة، وحصل الفريق على جائزة اللعب النظيف أيضا، كما حصد المدرب شوقي غريب جائزة أفضل مدرب فى البطولة.

أولمبياد طوكيو

وفى نفس مسيرة الإنجازات، نجح منتخب مصر الأولمبى بقيادة شوقى غريب بالوصول لنهائيات كرة القدم فى أولمبياد طوكيو 2021 بعد وصوله للمباراة النهائية فى كأس أمم أفريقيا تحت 23 سنة، ونجح أبناء شوقى غريب في التأهل لربع نهائى البطولة قبل أن يخسر من البرازيل بهدف دون رد.

شوقي غريب خلال مسيرته لاعبا ومدربا على العديد من الأوسمة من الطبقة الأولى تشرف أي رياضي.

وجاءت آخر تجارب شوقي غريب في التدريب مع نادي المقاولون العرب والذي نجح خلال قيادته لذئاب الجبل في تحقيق العديد من الأرقام القياسية وإنقاذ الفريق من الهبوط للقسم الثاني قبل موسمين.

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