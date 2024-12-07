حملة جديدة لضبط وصلات المياه غير القانونية بالشيخ زايد

أكدت المهندسة مروة حسين أمين «رئيس جهاز مدينة الشيخ زايد»، أنه تم ضبط عدد من وصلات مياه الشرب الغير قانونية، وذلك من خلال الحملات التي يتم تشكيلها.

وشنت لجنة وصلات الخلسة والقطع حملات مكبرة يومية تشمل جميع أحياء المدينة للكشف على الوصلات غير القانونية (خلسة) وكذلك رفع العدادات المخالفة والمستحقة عليهم متأخرات مالية، برغم سابقة مخاطبة السادة العملاء بتلك المديونيات أكثر من مرة.



وأضافت المهندسة/ مروة حسين، إنه تم شن حملات مكبرة يومية لحصر واتخاذ الإجراءات القانونية ضد التعديات والمخالفات، بالإضافة إلى فحص عدادات المياه وتحصيل المتأخرات ورفع «الوصلات الخلسة» التى يلجأ إليها البعض لسرقة مياه الشرب، وذلك هروبا من اتباع الإجراءات القانونية للتوصيل.

وناشد جهاز المدينة السكان، بضرورة التعاقد بشكل قانونى وسداد المتأخرات وعدم التجاوز، وكذلك الإبلاغ حال وجود أي مخالفات عبر الخط الساخن (١٥١٠٠) طوال الـ ٢٤ ساعة.

تحسين جودة الحياة وتلبية احتياجات المواطنين



التقى المهندس أشرف فتحى محمود، رئيس جهاز مدينة دمياط الجديدة، ممثلى المجتمع المدني من سكان الحيين الأول والرابع بالمدينة، وذلك لبحث مطالبهم ومقترحاتهم فى إطار الحرص على تأصيل مبدأ المشاركة المجتمعية والمواطنة، تنفيذًا لتوجيهات المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بعقد اجتماعات دورية مع سكان المدن الجديدة بهدف تحسين جودة الحياة وتلبية احتياجات المواطنين والتواصل المباشر.



فى بداية اللقاء، رحب رئيس جهاز مدينة دمياط الجديدة، بالحضور، مؤكدًا الحرص على التواصل المباشر مع المواطنين لسماع مقترحاتهم ومطالبهم العامة، والعمل على تذليل أي تحديات في إطار دور الجهاز ومسئولياته.



كما تقدم الحضور بالتهنئة للمهندس أشرف فتحي محمود، لتولية رئاسة جهاز المدينة، متمنين له التوفيق والسداد والتقدم لإظهار المدينة بالصورة الحضارية والتنموية.



وعرض ممثلو المجتمع المدني شكاواهم وأهم مطالبهم، وحرص رئيس الجهاز على التعقيب والرد على استفساراتهم والتوضيح باستفاضة وإحالتها للإدارات المختصة لاتخاذ الإجراءات التى من شأنها سرعة العمل لحل تلك المشكلات والتغلب عليها مع تكليف بمتابعة باقى الإجراءات لمختلف المشكلات والمطالب.



وفى نهاية اللقاء تقدم الحضور بالشكر لرئيس الجهاز وفريق العمل، على الجهد المبذول وأعمال التطوير الجارية بالمدينة بمختلف المحاور التنموية والخدمية واظهار المدينة بالمظهر الحضاري والجمالي.



حضر اللقاء المهندس صلاح عبد الهادي، نائب رئيس الجهاز، واللواء ياسر شحاتة، مدير أمن الجهاز ومديرو الإدارات المعنية.

معدلات تنفيذ مشروعات القرى السياحية

تابع المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، معدلات تنفيذ مشروعات القرى السياحية، والمشروعات الأخرى بالساحل الشمالي الغربي، والتي تشمل أعمال التطوير والإنشاءات الجاري تنفيذها ببعض القرى السياحية تحت ولاية جهاز تنمية القرى السياحية، والمشروعات الواقعة داخل كردون جهاز القطاع الثالث للساحل الشمالي الغربي، وذلك من خلال نتائج جولات تفقدية بالمشروعات.



وشدد المهندس شريف الشربيني، على سرعة استكمال أعمال التطوير ورفع الكفاءة بالقرى السياحية، والمتابعة الدورية لموقف تنفيذ المشروعات بالساحل الشمالي طبقًا للقرارات الصادرة باعتماد مخططات تلك المشروعات، وتراخيص البناء الصادرة بشأنها، والتأكيد على إنجاز معدلات التنفيذ المطلوبة في أسرع وقت.



وفي هذا الإطار، أجرى المهندس حسام الدين عبده، رئيس جهاز القطاع الثالث للساحل الشمالي الغربي، جولات ميدانية، لمتابعة المشروعات الجاري تنفيذها، ومنها: مشروع قرية سياحية كائنة بمنطقة سيدى حنيش بحرى طريق إسكندرية/مطروح الساحلي، حيث تفقد الأعمال المنفذة بالموقع ومدى مطابقتها للمخطط العام المعتمد بقرارٍ وزاري، وكذا مطابقتها للتراخيص الصادرة للمشروع من الجهاز، موضحًا أنه صدر للمشروع نحو ٤٥٤ رخصة مبانٍ وجارٍ استصدار التراخيص لباقي المشروع طبقًا للاشتراطات.

كما تفقد المهندس حسام الدين عبده، مشروع قرية سياحية أخرى كائنة بمنطقة سيدى حنيش، وشدد على تنفيذ المباني والوحدات الفندقية داخل المشروع بأسرع وقت ممكن وإسراع معدلات التنفيذ بالموقع، بجانب دراسة استصدار القرارات اللازمة لزيادة عدد الوحدات الفندقية ليصبح نحو ٥٠% على الأقل من إجمالي الوحدات طبقًا لاشتراطات الساحل الشمالي.





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