الدوري الإنجليزي، مانشستر سيتي يتعادل مع كريستال بالاس 1-1 في الشوط الأول

تعادل فريق كريستال بالاس مع نظيره مانشستر سيتي بنتيجة 1-1 في الشوط الأول من المباراة التي تجمع الفريقين على ملعب سيلهرست بارك، ضمن منافسات الجولة 15 من الدوري الإنجليزي.

افتتح كريستال بالاس التسجيل عن طريق دانييل مونوز ميجيا في الدقيقة 4، فيما تعادل لـ السيتي إيرلينج هالاند في الدقيقة 31.

تشكيل مانشستر سيتي أمام كريستال بالاس

حراسة المرمى: أورتيجا مورينو

الدفاع: ريكو لويس – روبن دياز – يوشكو جفارديول - كايل ووكر

الوسط: إلكاي جوندوجان – كيفين دي بروين – برناردو سيلفا

الهجوم: سافينيو – إرلينج هالاند – ماتياس نونيز.

تشكيل كريستال بالاس أمام مانشستر سيتي

وكان بيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي اعلن غياب الرباعي فيل فودين، جون ستونز، ناثان آكي وماتيو كوفاسيتش، عن لقاء كريستال بالاس.

ويحتل مانشستر سيتي المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 26 نقطة، فيما يأتي كريستال بالاس في المركز الـ17 برصيد 12 نقطة.

وكان الفريق السماوي عاد لطريق الانتصارات مجددا، بعدما فاز على نظيره نوتنجهام فورست (3-0) في الجولة الماضية من البريميرليج.

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